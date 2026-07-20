Al ser preguntado sobre una posible renovación tras la era Guardiola, el exdefensa de los Red Devils, Pallister —en declaraciones aGOAL a través de NetBet Sport— afirmó: «Llevo tiempo diciendo que, cuando Pep se vaya, habrá un cambio enorme en Manchester. Lleva años demostrando que es el mejor entrenador. Creo que se pierde esa pizca de magia, igual que le pasó al United cuando se marchó Fergie.

«Han hecho algunos buenos fichajes, como el de Elliot Anderson. Creo que va a ser una temporada interesante. Ahora mismo estoy algo preocupado por el United. No sé si es la normativa de juego limpio, la estructura salarial o qué, pero por ahora no veo a jugadores que, en mi opinión, marquen la diferencia que el United necesita para luchar por el título.

«Espero que Michael fiche a los jugadores que quiere. La marcha de Guardiola reducirá la distancia con el City y con el resto de la Premier; este año la competición estará más abierta».