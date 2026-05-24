Antes del partido hubo enfrentamientos entre las aficiones, y la policía detuvo a ocho seguidores de la Juve, según la Gazzetta dello Sport. Hay varios heridos, uno de ellos grave.
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¡Se temía la suspensión del partido y la invasión del campo! Caos total en la Juventus de Turín antes del decisivo encuentro de la Liga de Campeones
El derbi, programado para las 20:45 del domingo, se aplazó por motivos de seguridad tras enfrentamientos entre aficionados. Durante el calentamiento, los seguidores de la Juventus pidieron a su equipo que no saltara al campo.
La mayoría se retiró a los vestuarios, mientras el capitán, Manuel Locatelli, trataba de calmar a los hinchas, quienes amenazaron con invadir el campo si se iniciaba el partido.
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La Juventus quiere clasificarse para la Liga de Campeones con una victoria en el derbi
Sobre las 21:30, los jugadores regresaron al campo del estadio de Turín y volvieron a calentar. A las 21:50 comenzó el partido clave para la Juve. Antes, se desalojó la grada de visitantes.
En la recta final de la Serie A, los bianconeri compiten con el AC Milan, la AS Roma y el Como por las dos plazas restantes para la Liga de Campeones. Antes de este partido, la Juventus era sexta y necesitaba ganar para superar al menos a dos de sus rivales y alcanzar la tercera o cuarta posición.
La clasificación de la Serie A antes de la 38.ª jornada
Puesto
Club
Puntos
Goles
1
Inter de Milán
86
86:32
2
SSC Nápoles
73
57:36
3
AC Milan
70
52:33
4
AS Roma
70
57:31
5
Como
68
61:28
6
Juventus de Turín
68
59:32