El derbi, programado para las 20:45 del domingo, se aplazó por motivos de seguridad tras enfrentamientos entre aficionados. Durante el calentamiento, los seguidores de la Juventus pidieron a su equipo que no saltara al campo.

La mayoría se retiró a los vestuarios, mientras el capitán, Manuel Locatelli, trataba de calmar a los hinchas, quienes amenazaron con invadir el campo si se iniciaba el partido.