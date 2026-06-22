Saka celebró con el norte de Londres el primer título liguero en 22 años y jugó la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, perdida en penaltis.

Su valor para el proyecto de Mikel Arteta es indudable cuando está en forma, pero las lesiones han sido frecuentes. Llegó a la fase final con Inglaterra con una dolencia persistente en el tendón de Aquiles.

Comenzó en el banquillo en el debut mundialista ante Croacia, mientras su compañero Noni Madueke jugaba en la derecha. Aún no ha completado los entrenamientos previos al choque del martes contra Ghana.