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Se señala el «principal problema» de Bukayo Saka en el Mundial 2026, y John Barnes explica por qué el «número de goles» no importa para el extremo del Arsenal
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El campeón de la Premier League llegó lesionado a la Copa del Mundo de 2026.
Saka celebró con el norte de Londres el primer título liguero en 22 años y jugó la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, perdida en penaltis.
Su valor para el proyecto de Mikel Arteta es indudable cuando está en forma, pero las lesiones han sido frecuentes. Llegó a la fase final con Inglaterra con una dolencia persistente en el tendón de Aquiles.
Comenzó en el banquillo en el debut mundialista ante Croacia, mientras su compañero Noni Madueke jugaba en la derecha. Aún no ha completado los entrenamientos previos al choque del martes contra Ghana.
¿Saka sigue siendo la opción preferida de Inglaterra en la banda derecha?
Al preguntarle si Saka sigue siendo clave para Inglaterra en su búsqueda de la gloria mundial, el exjugador Barnes —en colaboración con viagogo y su campaña «World Cuts»— declaró a GOAL: «Es su estado físico. Su rendimiento con el Arsenal ha sido excelente, pero se trata de su estado físico.
Madueke está en forma, así que quizá ahora mismo esté por delante de él. Thomas Tuchel sabrá cómo está físicamente y cuánto puede aportar en los partidos. Conocemos su calidad, así que todo depende de su estado físico. No sé cuántos partidos ha jugado ni si Madueke le supera ahora, pero para ser titular con Inglaterra su forma física es clave».
¿Debe Saka mejorar su cuota de goles con el club y la selección?
Las lesiones limitaron a Saka a 11 goles la temporada pasada, siete en la Premier League. Al preguntarle si el jugador de 24 años debía mejorar su cifra, Barnes respondió: «No necesita marcar mucho si ganan la liga. Si Inglaterra gana el Mundial y él no anota, tampoco importa. Lo importante es que sea parte de un equipo ganador.
De nuevo, no creo que Thomas Tuchel se fije en las estadísticas individuales, porque, si él y Marcus Rashford marcan más, ¿sabes qué? Harry Kane marcará menos.
Lo importante es crear ocasiones para que otros marquen. No le preocupa su racha goleadora, sino el colectivo. Si ayuda al equipo a ganar, su falta de goles no será un problema.
Lo importante es el rendimiento del equipo, crear ocasiones para que Jude Bellingham o Harry Kane marquen y trabajar juntos. Si el equipo funciona, Tuchel estará satisfecho».
No se arriesgará la forma física de Saka para el partido contra Ghana.
Tuchel prometió cuidar a Saka para evitar riesgos físicos durante la estancia de Inglaterra en Norteamérica. Tras sustituir al delantero del Arsenal ante Croacia y verle participar en el gol de Rashford que selló el 4-2, el técnico alemán afirmó: «Bukayo está listo y lo estará cada vez más. Creo que para el último partido de grupo ya estará listo».
Aún se desconoce si tendrá minutos el sábado contra Panamá, en el cierre del Grupo L. Fue el único ausente en la sesión del fin de semana, ya que el equipo se prepara para enfrentar a Ghana. Mientras sus compañeros trabajaban en el césped, él realizó un programa individual en el pabellón.
- viagogo
Los aficionados se contagian del espíritu del Mundial mientras animan a sus héroes
Para celebrar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y acercar a los aficionados a la cultura, la nostalgia y las personalidades que definen el torneo, viagogo —el mercado de entradas para eventos en directo líder en el mundo— ha lanzado «World Cuts», una experiencia única en una peluquería que recrea algunos de los peinados más emblemáticos del fútbol.
La experiencia gratuita de dos días tuvo lugar en la barbería Ruffians Barber Shop de Shoreditch, donde los aficionados podían elegir a su héroe futbolístico y salir con un look legendario inspirado en el torneo.
Para celebrarlo, el superaficionado del Manchester United, United Strand (Frank Ilett), acabó su maratón de crecimiento capilar y transformó su melena en tres peinados icónicos: los rizos de Carlos Valderrama, la cresta de David Beckham y el mullet de Chris Waddle.