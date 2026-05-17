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Se rumorea que una estrella del Arsenal «provocará su traspaso» si los Gunners ganan la Premier League; al internacional, con 22 partidos a sus espaldas, le preocupa su «tiempo de juego»
¿Una salida sonada tras la conquista del título?
Silvestre cree que habrá cambios en la plantilla del Arsenal si los Gunners ganan la Premier League. El equipo será campeón por primera vez desde 2004 si vence en sus dos últimos partidos contra Burnley y Crystal Palace, ya descendidos.
Mikel Arteta podría convertirse en el primer técnico del Arsenal desde Arsène Wenger en lograr el título, aunque el Manchester City, segundo a dos puntos, aún debe enfrentar al Bournemouth y al Aston Villa, finalista de la Europa League.
En cualquier caso, la directiva planea reforzar la plantilla este verano.
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Se ha reducido el tiempo de juego de Martinelli
Además, varios jugadores podrían salir del club y el exdefensa del Arsenal Silvestre considera que podría ser «un buen momento» para que Gabriel Martinelli se marche. Martinelli, con casi 300 partidos desde su debut en 2019, es el jugador con más experiencia de los Gunners.
En las dos últimas temporadas ha jugado más de 100 partidos, pero este curso la mayoría han sido como suplente: solo ha sido titular en diez encuentros de Liga. Con 22 internacionalidades, su falta de continuidad podría llevarle a buscar un nuevo reto fuera del norte de Londres.
La opinión de Silvestre sobre el brasileño
«Gabriel Martinelli podría forzar su salida por falta de minutos», declaró Silvestre a Betpack. «Es internacional con Brasil, quiere jugar y Leandro Trossard tiene más minutos que él, así que podría buscar otro equipo tras varios años en el Arsenal. Marcharse tras ganar la Liga sería un buen momento, pero debe encontrar el destino adecuado y Arsenal necesitaría un sustituto. No veo otra posición en la que sea imprescindible fichar».
- AFP
Un posible sustituto en el punto de mira
Se informa que el Arsenal quiere fichar a Bradley Barcola, del PSG, para reforzar su ataque este verano. Silvestre cree que Barcola podría reemplazar a Martinelli, si este dejara el Emirates.
Silvestre añadió: «Si Martinelli se fuera, Bradley Barcola podría competir con Trossard. Aun así, hay aspectos de su juego que debe mejorar. Por eso no es titular en la Champions, pero tiene gran calidad. Si mejora su definición, será un jugador completo, pues en el uno contra uno, creando espacios y dando asistencias es impresionante y muy difícil de defender».