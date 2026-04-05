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Se rumorea que un club de la Premier League está dispuesto a arriesgarse a lo grande con Ange Postecoglou, a pesar de su «pésimo» historial durante su etapa en el Tottenham, en la que ganó varios títulos, y de su paso de 39 días por el Nottingham Forest
Una trayectoria controvertida en el Tottenham y el Nottingham Forest
Según un informe de Football Insider, Postecoglou está valorando sus opciones de cara al verano tras una etapa muy perjudicial en el Forest. A pesar de haber conseguido el título de la Europa League, su etapa en el Tottenham terminó con un decepcionante 17.º puesto, lo que le costó el puesto. El posterior fichaje del australiano por el City Ground resultó aún más catastrófico, ya que solo duró ocho partidos antes de ser destituido. Ahora, mientras los clubes de la máxima categoría inglesa se preparan para cambios administrativos, los departamentos de fichajes se ven obligados a sopesar su filosofía «Angeball» frente a las graves vulnerabilidades defensivas que quedaron al descubierto durante su turbulenta etapa en la división.
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La rigidez táctica suscita gran preocupación
El ex ojeador del Tottenham Mick Brown ha lanzado una severa advertencia a los clubes que estén considerando contratar al entrenador, señalando su negativa a adaptar su táctica de línea alta. En declaraciones a la publicación, Brown afirmó: «Sigue gozando de muy buena reputación, pero su historial en la Premier League es pésimo. Sus equipos encajaban goles por todas partes, y él se negaba a adaptarse o a cambiar su estilo incluso cuando las cosas le iban muy mal. Eso no es señal de un buen entrenador, y debería ser motivo de preocupación para cualquier club que se fije en él, porque si se meten en problemas, él no los sacará de ahí. Debería ser una gran preocupación para estos clubes a pesar de que, como digo, sigue gozando de gran prestigio. Apostar por él sería un riesgo enorme».
Posibles destinos en la Premier League
Dado que se prevén varias vacantes al final de la temporada, Postecoglou está siguiendo de cerca la situación en el Crystal Palace, el Bournemouth y el Fulham. Estos clubes podrían estar buscando a una figura de renombre, pero su historial estadístico lo convierte en un candidato controvertido. Su promedio es de apenas 1,30 puntos por partido en 81 encuentros de la Premier League. Aunque el atractivo de la máxima categoría sigue siendo fuerte, los datos sugieren que su fútbol de alto octanaje es difícil de vender. Los equipos suelen centrarse más en la permanencia o la solidez defensiva que en el atractivo estético, lo que hace que las directivas se muestren reacias a nombrar a un entrenador que se resiste a transigir en sus principios ofensivos.
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Se perfila un sensacional regreso del Celtic
Si el interés de la Premier League no llega a concretarse, volver a Glasgow podría ser el escenario ideal para reconstruir su reputación, que se ha visto dañada. El Celtic se encuentra actualmente bajo la dirección interina de Martin O’Neill, y la directiva está buscando activamente un sucesor definitivo que se haga cargo del equipo una vez finalizada la presente temporada. Un reencuentro en Parkhead le permitiría volver ante una afición que aún le tiene en muy alta estima. Sin embargo, las limitaciones económicas podrían suponer un obstáculo importante.