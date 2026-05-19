Según estas informaciones, el internacional alemán ha aceptado la oferta de renovación del Real Madrid y volverá a vestir la camiseta blanca una temporada más. Para asegurar su continuidad, el defensa central tuvo que ceder en sus exigencias iniciales.
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Se rumorea que José Mourinho cuenta con él: ¿seguirá Antonio Rüdiger un año más en el Real Madrid?
Rüdiger quería renovar por dos años, pero al final aceptó la norma del club: a partir de los 30, solo se renuevan contratos de un año.
Desde hace años, el Real Madrid renueva a los jugadores mayores de 30 solo por un año.
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Rüdiger sufrió graves problemas de lesiones.
El central berlinés superó una temporada muy complicada. Sufrió meses de fuertes molestias físicas que finalmente requirieron cirugía.
Antes, sufrió una odisea médica que incluyó un viaje decisivo a Londres, donde por fin recibió el tratamiento que necesitaba. En las últimas semanas ha demostrado su plena forma con un rendimiento sólido y liberado.
Rüdiger rechazó una oferta millonaria de Arabia Saudí
Desde su fichaje gratuito en verano de 2022, procedente del Chelsea, luchó al principio para ganarse un puesto en el once, pero pronto se convirtió en un pilar bajo las órdenes del entonces entrenador Carlo Ancelotti. Los problemas crónicos de cadera y rodilla le obligaron el año pasado a forzar su físico hasta el límite. Por sentido del deber hacia el club y el cuerpo técnico, Rüdiger jugó gran parte de la fase final lesionado.
En los últimos años recibió varias ofertas, incluida una millonaria de Arabia Saudí, pero marcharse de la capital no era una opción. Su deseo de ganar títulos de máximo nivel le hizo quedarse en el Real Madrid, donde, según AS, aún no cree que su misión haya terminado.
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¿Cambios en la defensa del Real Madrid?
Su fichaje llega en el momento oportuno para el Real Madrid, que prepara un gran cambio en la defensa. Bajo la dirección de José Mourinho, el club cuenta con Dean Huijsen, Rüdiger y Eder Militão —lesionado— como fijos en el centro de la zaga para la próxima temporada.
Sin embargo, el futuro de Raúl Asencio es incierto y David Alaba dejará el club, pues no renovará su contrato.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre la recuperación de Militao mantiene la defensa como prioridad, y el pasado domingo se filtró que los directivos del Real recibieron la opción de fichar a Josko Gvardiol, según fuentes cercanas al jugador.
El polivalente central del Manchester City medita un nuevo reto ante el inminente recambio generacional en los Skyblues. Aunque el Real Madrid ha permanecido pasivo hasta ahora, sus problemas defensivos podrían obligarle a actuar pronto.
Antonio Rüdiger: sus estadísticas en el Real Madrid
Partidos oficiales Goles Asistencias 182 8 4