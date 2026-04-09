Según larevista «kicker», David Blacha, mano derecha de Book, también fichará por el BVB. Actualmente es director deportivo interino en la Segunda División, pero lo acompañará a Dortmund.
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Se rumorea la llegada de un colaborador de Ole Book: el BVB vuelve a fichar del SV Elversberg
Blacha, de 35 años, colaboró en Elversberg con el sucesor de Sebastian Kehl, dirigió el ojeo y el departamento de licencias. No podrá dejar el SVE hasta que se cubran las vacantes.
Para el BVB es positivo que en Elversberg se espere anunciar pronto a los sucesores de Book y Blacha. Josef Welzmüller ya asumió las funciones de Book y, según Sky, el favorito para el cargo de director deportivo es Christian Weber, quien actualmente está sin club.
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Weber, candidato preferido de Mislintat para el Elversberg, fue despedido de inmediato por el Fortuna Düsseldorf.
Weber fue destituido como director deportivo en diciembre de 2025, en la primera decisión de Sven Mislintat al frente del Fortuna Düsseldorf. Aun así, sigue cobrando su salario porque permanece bajo contrato con el club, que lucha por no descender. Weber trabajaba codo con codo con Klaus Allofs, quien renunció por la crisis deportiva; por eso, también tuvo que irse.
A ambos se les atribuyó gran parte de la culpa del descenso del Fortuna debido a un mercado de fichajes y una configuración de la plantilla que, en retrospectiva, resultaron deficientes. Aunque antes del inicio de la temporada se había anunciado públicamente el ascenso a la Bundesliga como objetivo, Allofs tuvo que rectificar varias veces durante el curso y, finalmente, afirmó erróneamente que nunca lo había expresado con tanta claridad.
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Book quiere «descubrir joyas que mejoren al Borussia Dortmund»
El Fortuna se hunde en la parte baja de la tabla. En octubre se marchó Daniel Thioune, el técnico que lo había llevado al éxito, y Markus Anfang no ha logrado enderezar el rumbo. A diferencia del SV Elversberg, que pese a la gran reestructuración del verano pasado —gracias al trabajo de Book y Blacha— vuelve a luchar por el ascenso, el Fortuna está a solo dos puntos del descenso directo.
Ahora, el dúo exitoso del Elversberg, Book y Blacha, debe impulsar al BVB en la planificación de la plantilla y en el mercado de fichajes. «En principio, creo que los buenos futbolistas destacan en cualquier liga. Buscaremos talentos que refuercen al Borussia Dortmund. Aquí cuento con más recursos de scouting y análisis, y los aprovecharé. Sin embargo, lo más importante es el éxito del equipo, y eso hay que verlo a corto, medio y largo plazo», explicó Book en su presentación en Dortmund a finales de marzo.