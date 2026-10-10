¿Se rindió ante el fracaso? Carrick: lo que ocurrió ante el Tottenham me duele mucho

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, afirmó que los silbidos de la afición del equipo durante el empate 1-1 ante el Tottenham Hotspur "me duelen mucho", aunque aseguró comprender sus preocupaciones, después de que su equipo desperdiciara su ventaja frente a un rival que jugó con diez hombres desde el minuto 78.

El Manchester United firmó su peor arranque liguero en 40 años, y este es el cuarto partido consecutivo en la liga en el que no logra la victoria.

La afición del Manchester United mostró su descontento a mitad de la primera parte y, posteriormente, dirigió silbidos contra el equipo al final del encuentro, tras la caída del rendimiento y el retroceso en los resultados.

Carrick declaró tras el partido: "Cuando las cosas no salen según el plan, entiendo la reacción de la afición en algunas ocasiones. Me duele mucho. No es fácil pasar por eso. Pero a veces hay que pasar por ello".

Y añadió: "Me importa este lugar tanto como a cualquiera. A veces se puede decir mucho, porque no hemos salido de esta situación. Lo entiendo".

Y recalcó: "Creo que los jugadores lo gestionaron bien y lo utilizaron para cambiar las cosas en la segunda parte".