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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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¿Se rindió ante el fracaso? Carrick: lo que ocurrió ante el Tottenham me duele mucho

Manchester United vs Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League
M. Carrick
C. Baleba
Inglaterra
Camerún

El entrenador del United explica el shock del empate ante los Spurs y defiende a su estrella

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, afirmó que los silbidos de la afición del equipo durante el empate 1-1 ante el Tottenham Hotspur "me duelen mucho", aunque aseguró comprender sus preocupaciones, después de que su equipo desperdiciara su ventaja frente a un rival que jugó con diez hombres desde el minuto 78.

El Manchester United firmó su peor arranque liguero en 40 años, y este es el cuarto partido consecutivo en la liga en el que no logra la victoria.

La afición del Manchester United mostró su descontento a mitad de la primera parte y, posteriormente, dirigió silbidos contra el equipo al final del encuentro, tras la caída del rendimiento y el retroceso en los resultados.

Carrick declaró tras el partido: "Cuando las cosas no salen según el plan, entiendo la reacción de la afición en algunas ocasiones. Me duele mucho. No es fácil pasar por eso. Pero a veces hay que pasar por ello".

Y añadió: "Me importa este lugar tanto como a cualquiera. A veces se puede decir mucho, porque no hemos salido de esta situación. Lo entiendo".

Y recalcó: "Creo que los jugadores lo gestionaron bien y lo utilizaron para cambiar las cosas en la segunda parte".

  • El gol del Tottenham lo resume todo

    Carrick describió el tanto del empate tardío del Tottenham, marcado por Dominic Solanke tras la expulsión de Rodrigo Bentancur, como algo que "lo resume todo", y dijo: "Fue un partido realmente irregular. Lo pasamos mal en la primera parte. Fue un inicio difícil. Las cosas no iban bien, en los pequeños detalles y en la posesión del balón".

    Y añadió: "Nos costó pasar el balón, tardamos un poco en presionar, dejamos espacios y hubo una serie de cosas (negativas). Tardamos un tiempo en entrar en el partido, y fuimos mucho mejores en la segunda parte de muchas maneras distintas. Llegamos a una muy buena situación para mostrar espíritu de lucha y ponernos 1-0 arriba".

    Y afirmó: "Partidos como este deberíamos cerrarlos, pero no encontramos la manera adecuada de hacerlo. Perdimos el balón con facilidad en algunas ocasiones, y eso dejó el partido abierto. Es un gol malo claramente, y lo resume todo".

    Y añadió: "Estoy muy frustrado porque, estando en una situación así, no me fui del partido con la victoria".

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  • ¿Paciencia? ¡Baleba bajo las garras de la afición del United!

    Carrick también pidió a la afición paciencia con Carlos Baleba, que llegó procedente del Brighton en una operación que alcanza los 70 millones de libras esterlinas, pero que se perdió el inicio de la temporada por una lesión durante la pretemporada.

    Carrick declaró a Sky Sports: "Con Carlos, creo que está trabajando para alcanzar la plena forma física. Se ausentó tras su lesión a principios del verano, así que se perdió un periodo importante. Lo entendemos y debemos tener paciencia con él para que alcance su nivel antes de dar el paso hacia los focos y el gran escenario".

    Y explicó: "Es un gran salto cuando te incorporas a un club como el Manchester United. No me refiero solo a la capacidad de jugar, sino a trasladarse aquí y luego jugar. Creo que necesitamos un poco de paciencia y no deberíamos esperar demasiado tan pronto".

    Y añadió: "Es un jugador joven que se ha trasladado aquí y, con el paso del tiempo, irá mejorando. Pero estamos realmente contentos con él en este momento".

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