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Se revelan las condiciones de la cláusula de rescisión de Bruno Fernandes mientras el Manchester United intenta convencer al capitán del equipo
La súplica desesperada de los Red Devils a su capitán
Según el Manchester Evening News, en las últimas semanas, la directiva del United ha mantenido conversaciones directas con el internacional portugués para dejar claro que quieren que siga siendo el eje central del equipo. Esto supone un cambio significativo con respecto al año pasado, cuando Fernandes insinuó en una entrevista que el club «quería que me fuera», una valoración que no fue desmentida por todos en Old Trafford en aquel momento. El centrocampista de 32 años está en un estado de forma sensacional, con 16 asistencias en la Premier League esta temporada. Actualmente se encuentra a solo cuatro del récord histórico de una sola temporada, que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne.
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La vía de escape al extranjero de 57 millones de libras
Aunque la postura del United es firme, Fernandes tiene una baza importante en las negociaciones. Se ha revelado que su contrato incluye una cláusula de rescisión de aproximadamente 57 millones de libras (75,9 millones de dólares), aunque esta solo es aplicable a clubes extranjeros. Este detalle pone en alerta máxima a grandes clubes europeos como el París Saint-Germain, sobre todo porque el gigante francés ya intentó ficharlo para la Ligue 1 en el verano de 2024. Se espera que evalúe todas sus opciones tras el Mundial.
La Liga de Campeones es fundamental
Para convencer a Fernandes de que su futuro sigue estando en Manchester, el United apuesta por su reciente resurgimiento bajo la dirección de Michael Carrick. Actualmente va camino de volver a la Liga de Campeones, una competición en la que, curiosamente, Fernandes ha tenido poca presencia, ya que solo ha disputado 19 partidos a lo largo de sus seis años en Old Trafford. Fuentes del club creen que demostrar que el proyecto va por buen camino es la única forma de alejar el interés de la Liga Profesional de Arabia Saudí y de otros clubes de élite europeos.
También está el tirón emocional de su legado. Aunque los títulos puedan ser más fáciles de conseguir en el PSG o el Bayern de Múnich, se cree que ganar un trofeo importante con el United tiene más valor personal para el capitán. A pesar de su brillantez individual, solo cuenta con una FA Cup y una Copa de la Liga que acrediten sus años de servicio, y está desesperado por añadir una medalla de la Premier League o de la Liga de Campeones a esa colección antes de entrar en el ocaso de su carrera.
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Planes de contingencia y posibles sustitutos
Si ocurre lo impensable y Fernandes decide marcharse, el United ya está siendo relacionado con fichajes estrella para llenar el vacío creativo. Según algunas informaciones, Cole Palmer está cada vez más desilusionado en el Chelsea y podría convertirse en el objetivo número uno del nuevo equipo de fichajes de los Red Devils.