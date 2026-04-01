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Se revelan las comisiones de los agentes de la Premier League: el Chelsea lidera la lista, mientras los clubes de la máxima categoría gastan la cifra récord de 460 millones de libras en intermediarios
El Chelsea mantiene el primer puesto a pesar de las pérdidas económicas
El Chelsea vuelve a situarse a la cabeza en cuanto a gasto en comisiones de intermediarios, con una inversión de nada menos que 65,1 millones de libras entre febrero de 2025 y febrero de 2026. Este es el tercer año consecutivo en que el club del oeste de Londres encabeza la lista, lo que eleva su gasto total en agentes a aproximadamente 200 millones de libras en los últimos tres ejercicios.
Esta elevada cifra llega en un momento delicado para los Blues, que recientemente anunciaron unas pérdidas antes de impuestos de 262 millones de libras para la temporada 2024-25, las mayores en la historia de la Premier League. El club ha señalado como factor principal un volumen sin precedentes de movimientos de jugadores, destacando que registraron el mayor número de ventas de jugadores en la historia de la liga, desprendiéndose de talentos por valor de casi 300 millones de libras para garantizar el cumplimiento de la normativa de la UEFA.
- AFP
El Aston Villa y el Manchester City siguen su ejemplo
El Aston Villa ascendió al segundo puesto en la clasificación de gastos, con unos gastos de representación que alcanzaron los 38,4 millones de libras. El equipo de Unai Emery registró el mayor incremento interanual de todos los clubes, con un aumento de los costes de 13,4 millones de libras. Curiosamente, este repunte se produjo a pesar de un gasto en fichajes relativamente modesto, de 69 millones de libras, y el club atribuyó estos costes al elevado volumen de renegociaciones de contratos y nuevas inscripciones de profesionales.
El Manchester City ocupó el tercer puesto de la lista, con un gasto de 37,4 millones de libras. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus rivales, el gigante de Mánchester vio cómo su gasto en este apartado se reducía significativamente. El City logró reducir sus pagos a los agentes en 14,8 millones de libras con respecto al año anterior, cuando gastó 52,1 millones. Fue uno de los ocho únicos clubes de la división que experimentó una reducción en los honorarios de intermediarios, junto con el Brentford, el Fulham, el Manchester United, el Nottingham Forest, el West Ham, el Newcastle y el Leeds.
Las grandes empresas ven cómo se disparan los costes en todos los ámbitos
La tendencia al alza de los costes se extendió a otros miembros de los «Seis Grandes», ya que tanto el Arsenal como el Liverpool registraron aumentos significativos en su gasto. Los Gunners vieron cómo sus pagos aumentaban en 9,4 millones de libras hasta alcanzar un total de 32,1 millones, mientras que el gasto del Liverpool se incrementó en 13 millones de libras hasta alcanzar los 33,9 millones. El Wolverhampton también se unió al grupo de los que más gastan, ya que sus pagos casi se duplicaron hasta alcanzar los 26 millones de libras.
Los equipos recién ascendidos también sintieron la presión financiera de la máxima categoría. El Sunderland, tras su inesperado ascenso a través de los play-offs, vio cómo sus honorarios de agentes se disparaban de apenas 2,2 millones de libras en la Championship a 10,6 millones en la Premier League. Por el contrario, el Leeds United logró una hazaña poco común al reducir sus gastos en agentes a 14 millones de libras a pesar de haber asegurado su propio regreso a la máxima categoría.
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El crecimiento se refleja en la WSL y la EFL
El auge financiero no se limitó a la Premier League. La Superliga Femenina registró un enorme aumento del 75 % en los honorarios de los agentes, con un total que ascendió a 3,8 millones de libras. Al igual que en el fútbol masculino, el Chelsea Femenino fue el equipo que más gastó, ya que su desembolso de 1,1 millones de libras representó más de una cuarta parte del total de toda la liga.
En la English Football League, la Championship registró un aumento del 10 % hasta alcanzar los 69,7 millones de libras, liderada por el gasto de 11,7 millones de libras del Ipswich Town. Se observó un crecimiento aún más espectacular en la League One, donde las comisiones se dispararon un 85 %, hasta alcanzar los 14 millones de libras. Esto se debió en gran medida a clubes descendidos como el Luton Town y el Huddersfield Town, que representaron casi la mitad del gasto total de la tercera división mientras se adaptaban a la vida fuera de las dos divisiones superiores.