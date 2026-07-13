La expulsión provocó revuelo, pues las tarjetas rojas suelen implicar suspensión. El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó que llamó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la sanción. Infantino subrayó que la Comisión Disciplinaria de la FIFA es «independiente».

Aunque es habitual que un solo miembro resuelva los casos disciplinarios de la FIFA, según el Times Al-Kamali nunca había actuado solo antes. En asuntos relevantes suelen votar tres comisionados. La FIFA y Al-Kamali guardaron silencio ante consultas de diversos medios.

Pese a la roja, Balogun jugó el siguiente partido contra Bélgica, en el que Estados Unidos cayó 1-4 en octavos. La Comisión Disciplinaria invocó el artículo 27, que permite a la FIFA suspender sanciones de forma condicional.