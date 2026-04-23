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Se revela quién es el «principal candidato» para sustituir a Liam Rosenior como próximo entrenador del Chelsea
Comienza la búsqueda de la estabilidad
El Chelsea destituyó a Rosenior tras cinco derrotas consecutivas en la Premier League sin marcar. Los jugadores veteranos perdieron la confianza en el técnico de 41 años, con el que el equipo se quedó a siete puntos de la Liga de Campeones. Calum McFarlane regresa de forma interina para estabilizar al equipo, mientras la directiva inicia un proceso de fichajes.
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Aprender de los errores del pasado
La directiva del club admitió errores durante toda la temporada, no solo en el nombramiento de Rosenior. En un comunicado oficial, los Blues anunciaron un periodo de «autorreflexión» para asegurar que el próximo entrenador se ajuste a su modelo.
El periodista Ben Jacobs explicó en X el clima interno y las razones del cambio: «Fuentes cercanas aseguran que varios jugadores veteranos habían perdido la confianza en el entrenador del Chelsea. Se prevé un proceso exhaustivo para encontrar un sustituto, pues el club sabe que hay varios técnicos cualificados disponibles este verano.
La prioridad ahora es la estabilidad y brindar a los jugadores el mejor entorno para cerrar la temporada con fuerza. Los jugadores y el cuerpo técnico fueron informados antes del anuncio. La decisión la tomó el equipo directivo del club.
«Fuentes cercanas afirman que se han tomado decisiones erróneas toda la temporada y que ahora se aprende de los errores para contratar un nuevo entrenador».
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Las opciones que se barajan, según informes
Andoni Iraola es el candidato más firme tras dejar el Bournemouth, aunque Edin Terzic y Eddie Howe aún se barajan. Julian Nagelsmann y Luis Enrique quedan casi descartados por valoraciones previas y recientes renovaciones.
Al valorar la viabilidad de los candidatos, Jacobs apuntó en X: «El Chelsea aún no ha hablado formalmente con nadie para reemplazar a Liam Rosenior, pero se espera que Iraola sea uno de los primeros en ser contactado.
Julian Nagelsmann ya fue valorado en el proceso que terminó con Pochettino y ambas partes mostraron desajuste. Luis Enrique, a punto de renovar con el PSG, no se considera candidato.
Eddie Howe, Francesco Fariola, Filipe Luis y Edin Terzic cuentan con apoyos internos y ya se hablaron en vacantes previas. Cesc Fábregas busca clasificar al Como a Europa, pero aspira a dirigir en Inglaterra.
Marco Silva aún no ha renovado con el Fulham y Oliver Glasner está libre, pero ninguno fue considerado en procesos anteriores. Próximamente comenzarán las conversaciones para definir una lista corta».
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Una semana decisiva para el entrenador interino
McFarlane tiene un gran desafío: preparar al equipo para la semifinal de la FA Cup del domingo ante el Leeds United en Wembley. Además, el Chelsea debe ganar cinco partidos de liga para asegurar un puesto europeo y acercarse al Liverpool, quinto clasificado. La directiva, que busca un entrenador fijo antes de que abra el mercado de verano, afrontará un proceso de fichajes clave para evitar más inestabilidad.