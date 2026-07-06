Downing Street intervino principalmente por el bienestar físico de la selección. Los Tres Leones ya afrontaban un gran reto al jugar en el Estadio Azteca, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una altitud que exige aclimatación. Adelantar el partido habría reducido el tiempo necesario para que los jugadores se adaptaran a la falta de oxígeno.

Starmer informó a la FA de su firme oposición a un inicio a las 19:00, horario más conveniente para la audiencia británica, pero que ponía en riesgo a Kane y al resto del equipo.

La FA consultó antes al Gobierno para presentar una postura conjunta contra cualquier cambio que favoreciera a los anfitriones.