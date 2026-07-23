Para aclarar las cosas, Carlos Mac Allister, padre del centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister, habló con su hijo para saber lo que había pasado. En declaraciones a Radio La Red, recogidas por La Nación, Carlos admitió que el tono del discurso le preocupó. El exjugador de Boca Juniors reveló que su hijo descartó de inmediato cualquier rumor de polémica o segundas intenciones en la plantilla. Según Alexis, Messi solo se centraba en la táctica para superar la presión alta de España.

«Le escribí: “Oye, ¿qué pasó en el vestuario? ¿Ha pasado algo?”. Yo estaba igual de preocupado. Si yo estaba así, ¡imagina el resto!», admitió Carlos.

«Me dijo que no, que solo hablaban de salir a jugar, de pasar, rotar, crear triángulos, no lanzar el balón alto ni perder la posesión. A eso se referían. Desde entonces surgieron muchas dudas. Estos días, también por esa publicación, mucha gente me escribe y algunas personas me han dicho eso».