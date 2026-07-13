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Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

Se revela por qué Deco se muestra «reacio» a renovar el contrato de Ferran Torres con el Barcelona, mientras el PSG sigue vinculado a un posible fichaje

Fichajes
F. Torres
Barcelona
Primera División
Paris Saint-Germain

Según se informa, el director deportivo del Barcelona, Deco, se muestra reacio a ofrecer a Ferran Torres un nuevo contrato en el Camp Nou debido a un obstáculo financiero oculto relacionado con el Manchester City. Aunque el delantero sigue siendo clave en las rotaciones de Hansi Flick, la delicada situación económica del club le obliga a replantearse el futuro a largo plazo del internacional español.

  • La cláusula oculta del Manchester City

    La directiva del Barcelona no quiere renovar a Torres por una cláusula costosa de su fichaje del Manchester City. Según The Athletic, el club azulgrana pagaría entre 7 y 8 millones extra si extiende su contrato.

    El club azulgrana pagó 55 millones más 10 en variables, ya alcanzados. Ahora se sabe que, si renueva, deberá abonar entre 7 y 8 millones extra al campeón de la Premier.


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    Aumento de los costes para los blaugranas

    Renovar a Torres costaría unos 73 millones de euros, cifra elevada para un Barcelona que aún gestiona con cautela sus finanzas tras fichar a Karim Adeyemi. Por eso, los responsables del club ven más sensato venderlo este verano que invertir más en un jugador que, aunque es importante, no es titular fijo con Hansi Flick.

    Venderlo ahora le ahorraría el pago extra al City, le reportaría un traspaso razonable y evitaría que el jugador se marchara gratis al acabar su contrato.

  • El PSG está siguiendo de cerca la situación

    El futuro de Torres sigue en debate, y el PSG lo ve como opción real. El campeón de la Ligue 1 busca refuerzos ofensivos y la incertidumbre del español en Barcelona lo pone en alerta.

    Aunque aún no han presentado una oferta formal al Barcelona, su interés es real. Según Mundo Deportivo, el extremo ya habría dado «luz verde» a su fichaje por el Parc des Princes, pues la llegada de otros refuerzos al Barça podría reducir drásticamente sus minutos la próxima temporada.



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    Las estadísticas de Torres

    Torres fue clave en la ofensiva del Barcelona la temporada pasada: marcó 21 goles y dio 3 asistencias en 49 partidos. Fue titular en 31 ocasiones y entró como suplente en 18. Aunque es extremo, jugó como delantero centro en 38 encuentros.

    En el Mundial actual, ha actuado sobre todo como suplente de impacto: titular solo ante Cabo Verde y luego ingresó desde el banquillo en cinco partidos, incluyendo la asistencia decisiva que dio la victoria a La Roja ante Portugal en octavos.

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