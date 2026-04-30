En su última noche europea en el Metropolitano, Griezmann quiso que fuera inolvidable. Al sonar la música previa, el francés apartó la mirada de la cámara y se giró hacia la afición; después admitió que deseaba sentir el ambiente de su último partido en casa en la competición. Fue una noche de pura emoción para una leyenda viva con la camiseta a rayas rojas y blancas.

Al repasar imágenes y sonidos de la noche, admitió que un instante de la ceremonia previa se le grabaría para siempre. «Sobre todo recuerdo nuestra salida al campo, fue increíble. No solo porque fueran nuestros aficionados, sino porque ver llover rollos de papel sobre el césped fue impresionante. Esa imagen se ha grabado en mi mente y en mi corazón», declaró el delantero a los medios oficiales del Atleti.















