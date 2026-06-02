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Se revela: Lionel Messi goza de un beneficio exclusivo en la selección argentina; el mejor de la historia y campeón del Mundial recibe un trato especial
Trato preferencial para el capitán
Messi tiene habitación privada durante el torneo. El resto de la plantilla comparte alojamiento, pero el jugador de 38 años se queda solo en la habitación 202, junto a las de sus amigos Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. Antes, el ocho veces Balón de Oro compartía cuarto con Sergio Agüero hasta su retiro. Ya en la campaña de 2022 pidió alojarse solo, costumbre que mantiene mientras Argentina busca retener el título en Estados Unidos, Canadá y México.
- AFP
Preocupaciones sobre la forma física de cara al torneo
Sin embargo, han surgido algunas pequeñas preocupaciones sobre el estado físico del delantero de cara a los próximos partidos. Los aficionados se llevaron un gran susto en mayo, cuando tuvo que ser sustituido durante la emocionante victoria por 6-4 del Inter Miami sobre el Philadelphia Union. Tras el partido, el club reveló que su jugador estrella había solicitado expresamente ser sustituido tras sufrir «fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo».
El entrenador Lionel Scaloni afirmó que los informes médicos no eran «demasiado malos», pero el cuerpo técnico prefirió la cautela. Por ello, el veterano delantero se entrenó por separado el lunes para llegar en óptimas condiciones a los próximos desafíos.
Preparativos del equipo y bajas
Argentina quedó en el Grupo J con Argelia, Austria y la debutante Jordania. Scaloni convocó a 26 jugadores y no incluyó a nueve campeones de 2022, como Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono y Paulo Dybala.
El cuerpo técnico trabaja en la puesta a punto física de todo el plantel; Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Nico González realizan sesiones individuales. Pese a estas molestias, los campeones reciben la buena noticia de que Julián Álvarez y Cristian Romero llegan en óptimas condiciones a los próximos amistosos.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Argentina?
La Albiceleste jugará dos amistosos contra Honduras e Islandia para afinar su preparación. El 16 de junio debutará ante Argelia en Kansas City. El 22 de junio enfrentará a Austria en Texas. Cerrará el grupo el 27 de junio contra Jordania.