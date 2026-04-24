Se revela la cualidad que distingue a Cristiano Ronaldo del resto: la estrella portuguesa parte como favorita para brillar en el Mundial de 2026

Tras trabajar con él en Riad, Hierro asegura que la forma física y mental de Ronaldo sigue siendo única. Si se mantiene sano, su presencia en la lista de Roberto Martínez es segura.

En declaraciones al canal egipcio ON Sport sobre la longevidad y la forma física del capitán, Hierro afirmó: «Cristiano Ronaldo sigue compitiendo al más alto nivel, tanto en club como en selección. Si mantiene su estado físico, no veo motivo para dejarlo fuera del Mundial.

La edad y las lesiones pueden afectar, pero él cuida su cuerpo y siempre está listo. Estoy seguro de que aportará mucho a Portugal y rendirá bien en el Mundial».