Según un informe reciente de la BBC, Messi ha recorrido a pie el 47 % de la distancia total que ha cubierto en el actual Mundial, el porcentaje más alto entre los jugadores de campo. En lugar de sucumbir al deterioro físico, se ha adaptado para seguir dominando el juego. Recorre solo 8,2 km cada 90 minutos y realiza una media de 2,7 sprints por partido, frente a los 5,3 de hace cuatro años.

Aun así, su rendimiento sigue siendo inigualable: ha realizado 33 disparos y creado 21 ocasiones, el mejor registro desde Diego Maradona en 1986. Aunque se mueve menos, su influencia crece, lo que demuestra que su capacidad para leer el juego es ahora su mayor baza.