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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty
Thomas Hindle

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Se revela el salario récord de Lionel Messi en la MLS, mientras Son Heung-Min queda lejos del astro del Inter de Miami

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
H. Son
Los Angeles FC

Lionel Messi está a punto de batir el récord de la liga al ganar 28,3 millones de dólares este año, una cifra superior a la masa salarial total de todos los clubes de la MLS excepto dos, según reveló la MLSPA al publicar los datos salariales el martes por la tarde. Los ingresos de la estrella del Inter de Miami han aumentado casi un 40 % desde el año pasado. Entre los jugadores mejor pagados también figuran Son Heung-Min, del LAFC; Rodrigo De Paul, del Miami; y Chucky Lozano, del San Diego.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Miami lidera la lista de salarios

    Como era de esperar, el gasto de Miami superó al de muchos clubes de la MLS. El equipo tiene a tres de los mejor pagados de la liga, incluido el nuevo jugador designado Germán Berterame, quien cobra 3,8 millones de dólares tras llegar de la Liga MX. La masa salarial de los Herons alcanza los 54,6 millones de dólares, unos 20 millones más que la del LAFC, segundo equipo que más gasta.

    • Anuncios
  • Son Heung MinGetty

    También participan otros grandes nombres

    Son, delantero del LAFC, fue el segundo jugador mejor pagado de la liga, según la MLSPA. Este año ganará algo más de 11 millones de dólares. De Paul ingresará 9,7 millones y Lozano, algo más de 9 millones.

    Les siguen Miguel Almirón (Atlanta, 7,8 M$), Emil Forsberg (New York Red Bulls, 6,0 M$) y Sam Surridge (Nashville, 5,9 M$). Riqui Puig (LA Galaxy) percibirá 5,8 M$ pese a perderse la temporada por una segunda operación de ligamento cruzado anterior.

  • Philadelphia Union v New York City FCGetty Images Sport

    Filadelfia, a la cola de la lista de gasto

    Sin embargo, algunos clubes gastaron mucho menos. El Philadelphia Union, siempre austero, cerró con el gasto más bajo: 11,7 millones de dólares. Sporting Kansas City (12,4 millones), CF Montreal (13,4 millones) y Orlando City (13,7 millones) tampoco invirtieron mucho; este último podría cambiar con la llegada de Antoine Griezmann como jugador designado.

  • Miguel Almiron Getty

    Una ambición innegable

    Sin embargo, algunos clubes gastaron mucho más. Los Vancouver Whitecaps, habitualmente austeros, entraron en el top 5 gracias al generoso salario de la leyenda alemana Thomas Müller. El Atlanta United también invirtió fuerte y tiene una masa salarial de 27,9 millones de dólares, de los cuales unos 7 millones van a Almirón.

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