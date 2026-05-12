Son, delantero del LAFC, fue el segundo jugador mejor pagado de la liga, según la MLSPA. Este año ganará algo más de 11 millones de dólares. De Paul ingresará 9,7 millones y Lozano, algo más de 9 millones.

Les siguen Miguel Almirón (Atlanta, 7,8 M$), Emil Forsberg (New York Red Bulls, 6,0 M$) y Sam Surridge (Nashville, 5,9 M$). Riqui Puig (LA Galaxy) percibirá 5,8 M$ pese a perderse la temporada por una segunda operación de ligamento cruzado anterior.