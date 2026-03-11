Getty Images Sport
Se revela el asombroso coste del desastroso paso de Jadon Sancho por el Manchester United, mientras el polémico extremo se acerca a su salida del club
Una pesadilla de nueve cifras en Old Trafford
Tras llegar procedente del Borussia Dortmund por la friolera de 73 millones de libras, Sancho se marchará habiéndole costado al club 138 millones de libras, si se tiene en cuenta su astronómico salario de 250 000 libras semanales durante un contrato de cinco años, según los cálculos financieros realizados por el Daily Mail.
El jugador de 25 años se encuentra ahora en su tercera cesión fuera del club, esta vez en el Aston Villa. Sorprendentemente, el delantero ya ha jugado más partidos con otros equipos (90) que con los Red Devils (83). Sancho solo ha marcado 12 goles y ha dado seis asistencias con la camiseta del United, un rendimiento muy pobre para un jugador que en su día fue el segundo inglés más caro de la historia.
Las dificultades continúan en Villa Park.
En Villa, Sancho ha vuelto a fracasar en su intento por recuperar la chispa que una vez lo convirtió en el adolescente más codiciado de Europa. Su paso por West Midlands ha sido en gran medida olvidable, ya que el jugador no ha logrado afianzarse como titular en el once inicial de Unai Emery. Sancho solo ha marcado un gol en 25 partidos en todas las competiciones con los Villans, y su único tanto lo consiguió en la Europa League. Aunque Emery ha apoyado públicamente al extremo, la realidad es que su impacto ha sido mínimo. Solo ha sido titular en seis partidos de la Premier League con el Villa en lo que va de temporada.
¿Dortmund ofrecerá una tercera oportunidad?
Con su contrato en Old Trafford a punto de expirar este verano, el interés por él crece desde lejos. Según se informa,el Borussia Dortmund está sopesando una sensacional tercera incorporación del inglés mientras se prepara para una importante renovación de la plantilla, ya que el internacional inglés estará disponible para un traspaso gratuito este verano. Su anterior éxito en la Bundesliga lo convierte en una opción económicamente atractiva como posible sustituto del saliente Julian Brandt.
El telón final en el United
El Manchester United parece dispuesto a desentenderse por completo de la situación, aunque eso signifique perder al jugador sin obtener nada a cambio. El club tiene una opción de prórroga de 12 meses en su contrato, pero, según se informa, la directiva ha decidido no ejercerla. La principal motivación de INEOS es eliminar su enorme salario de las cuentas este verano para crear espacio en el presupuesto para nuevas incorporaciones.
A menos que se produzca un milagroso cambio de rumbo, Sancho está destinado a abandonar Old Trafford como un fracaso que ha marcado una época. Aunque el United ha conseguido recuperar pequeñas cantidades gracias a los derechos de cesión del Chelsea y el Villa, la pérdida neta total con el jugador es enorme. De ser el rostro de una nueva generación en el United a convertirse en un jugador al que se le permitirá marcharse con la carta blanca, el declive de Sancho sirve como advertencia de lo que puede pasar cuando se ficha a un jugador por mucho dinero y las cosas salen mal.
