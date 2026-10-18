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Se revela el alcance de la lesión de Cuti Romero: el defensa del Atlético de Madrid se perderá solo dos partidos
Buenas noticias para Simeone
Simeone y el cuerpo médico del Atlético de Madrid han respirado aliviados tras conocer los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas a Romero este domingo. El central, convertido en la piedra angular del resurgir defensivo del Atlético de Madrid, hizo saltar las alarmas al pedir el cambio durante la segunda parte del encuentro ante el Espanyol en Cornella. Las primeras valoraciones apuntaban a una lesión potencialmente grave, pero el último parte médico es mucho más optimista.
Las pruebas médicas han confirmado que el capitán de Argentina sufre una lesión muscular en el aductor. Sin embargo, lo importante es que se trata de una distensión leve y no de una rotura importante. Por ello, se espera que el defensa esté de baja aproximadamente entre diez y doce días.
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Próximos partidos que se perderá
En cuanto a las consecuencias inmediatas, Romero no formará parte de la expedición que viajará este lunes a Alemania para disputar el martes el partido de Champions League contra el Stuttgart. El equipo de Simeone busca ganar impulso en Europa después de reponerse de la derrota por 2-1 ante el Liverpool en su debut con una sólida victoria en casa por 2-0 frente al Manchester United en su segundo encuentro.
Además, el campeón del Mundial de 2022 ya está descartado para el partido de LaLiga del próximo sábado contra el Deportivo en el Metropolitano. Sin embargo, se espera que regrese una semana después, cuando el Atlético visite al Levante en el Ciutat de Valencia. La rápida recuperación del central es crucial para el equipo de Simeone, que ocupa actualmente la segunda posición de LaLiga con 22 puntos, a cinco del líder, el Barcelona.
Con la vista puesta en una semana importante
La cautela con el regreso de Romero responde a la exigente serie de partidos de primer nivel que se avecina. Aunque el encuentro ante el Levante es una posible fecha para su vuelta, el principal objetivo del club es que esté plenamente recuperado para los siete días siguientes. Esa semana es, posiblemente, el periodo más importante de la primera mitad de la temporada para el equipo de Simeone, con dos partidos que podrían definir sus aspiraciones tanto en España como en Europa.
Primero, el Atlético recibirá el martes en el Metropolitano al gigante alemán Bayern de Múnich en un duelo de Champions League de primer nivel. Tras esa prueba europea, afrontará el domingo siguiente un gran enfrentamiento liguero contra el Barcelona. Contar con su «mariscal» de la defensa para ambos partidos se considera vital para la estructura táctica del equipo, ya que su presencia ha sido el principal factor para recuperar esta temporada la solidez defensiva que lo caracteriza.
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El impresionante comienzo de Romero en el Atlético
Romero llegó este verano al Atlético de Madrid procedente del Tottenham Hotspur por una cifra cercana a los 34,2 millones de libras y firmó un contrato de cinco años en el Metropolitano. El defensa ha disputado hasta ahora ocho partidos entre todas las competiciones y ha marcado un gol, un tanto crucial en LaLiga ante el Alavés.
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