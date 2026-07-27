Según Ferrell, el tiempo para grabar al ganador del Mundial 2022 es muy breve; no hay margen para los retrasos o repeticiones habituales de Hollywood. Se dice que la presión sobre el equipo técnico es inmensa desde que el legendario número 10 llega al plató.

«Hablé con Steve Carell, que ha conocido a Messi», dijo Ferrell. «Yo participé en la campaña nacional de las patatas fritas Lay’s; Steve, en la internacional. Al parecer, Messi estaba de acuerdo, y Messi tiene una regla: cuando llega al plató, tienes 30 minutos con él, y ya está.

Así que hubo que apresurarse a rodar todas las tomas con él; de lo contrario, se marcha. Es de los que dicen: “Vamos”».



