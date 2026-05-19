Se revela cuánto pagó el Real Madrid para liberar a José Mourinho de su contrato con el Benfica tras activar su cláusula de rescisión

Las negociaciones entre el club y el representante de Mourinho, Jorge Mendes, han avanzado rápido en los últimos días. Aunque el técnico insinuó que probablemente se quedaría en Portugal, la oportunidad de liderar la reconstrucción del Bernabéu fue irrésistible.

Según informes, ya hay un acuerdo verbal para que firme un contrato de dos años y asuma el cargo al final de esta temporada.

El técnico se pronunció: «Aún no he tenido noticias del Real Madrid, pero ninguno de nosotros es ingenuo, y hay conversaciones entre Jorge [Mendes], el presidente y la directiva del club. Hablaré personalmente con el Real Madrid la semana que viene y entonces tomaré una decisión. Hasta ahora, solo ha habido conversaciones entre el Real Madrid y Jorge Mendes, no conmigo».



