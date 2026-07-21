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Se revela cuánto pagará el Benfica por Jhon Durán, tras fichar el exdelantero del Aston Villa por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
El Benfica confirma el fichaje de Durán
El Benfica ha anunciado oficialmente la cesión de Duran, procedente del Al-Nassr, para la temporada 2026-27. El club portugués pagará 6,1 millones de euros por la cesión y tendrá una opción de compra de 30 millones de euros.
Duran aspira a ganar títulos
Duran celebró su fichaje y prometió aportar desde el primer día. El colombiano mostró sus ambiciones para la temporada.
«Estoy muy agradecido a Dios, tal y como dije cuando llegué», admitió Durán. «¡Estoy feliz! Sigo diciendo que es el club más grande de Portugal. Estoy muy agradecido de estar aquí. Tengo grandes expectativas para mi etapa aquí. Quiero jugar bien, darlo todo y convertirme en campeón».
Vuelta al fútbol europeo
Duran se dio a conocer en el Envigado antes de fichar por el Chicago Fire, donde sus actuaciones llamaron la atención mundial. En enero de 2023 pasó al Aston Villa de la Premier League. Luego el Al-Nassr lo fichó por 77 millones de euros y lo cedió al Fenerbaçe y al Zenit.
Ahora, de vuelta en Europa, el delantero ha prometido darlo todo por el Benfica y ha declarado: «Quiero trabajar duro y ayudar a mi equipo».
El jugador, de 22 años, llega con experiencia internacional tras disputar 17 partidos con Colombia y marcar tres goles.
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Prepárate para la nueva temporada
Duran inicia la pretemporada con el Benfica, dirigido por Marco Silva, para afianzarse como delantero titular. Su rendimiento decidirá si el club ejerce la opción de compra de 30 millones de euros.
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