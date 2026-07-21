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Yokohama Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Se revela cuánto pagará el Benfica por Jhon Durán, tras fichar el exdelantero del Aston Villa por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Fichajes
J. Duran
Benfica
Al Nasr FC
Primeira Liga
1ª División

El Benfica ha fichado a Jhon Durán, cedido por el Al-Nassr hasta final de temporada, y ya se conocen los detalles económicos. El exdelantero del Aston Villa ha expresado sus ambiciones tras volver al fútbol europeo, pero ¿cuánto pagará realmente el gigante portugués?

  • El Benfica confirma el fichaje de Durán

    El Benfica ha anunciado oficialmente la cesión de Duran, procedente del Al-Nassr, para la temporada 2026-27. El club portugués pagará 6,1 millones de euros por la cesión y tendrá una opción de compra de 30 millones de euros.



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  • Duran aspira a ganar títulos

    Duran celebró su fichaje y prometió aportar desde el primer día. El colombiano mostró sus ambiciones para la temporada.

    «Estoy muy agradecido a Dios, tal y como dije cuando llegué», admitió Durán. «¡Estoy feliz! Sigo diciendo que es el club más grande de Portugal. Estoy muy agradecido de estar aquí. Tengo grandes expectativas para mi etapa aquí. Quiero jugar bien, darlo todo y convertirme en campeón».



  • Vuelta al fútbol europeo

    Duran se dio a conocer en el Envigado antes de fichar por el Chicago Fire, donde sus actuaciones llamaron la atención mundial. En enero de 2023 pasó al Aston Villa de la Premier League. Luego el Al-Nassr lo fichó por 77 millones de euros y lo cedió al Fenerbaçe y al Zenit.

    Ahora, de vuelta en Europa, el delantero ha prometido darlo todo por el Benfica y ha declarado: «Quiero trabajar duro y ayudar a mi equipo».

    El jugador, de 22 años, llega con experiencia internacional tras disputar 17 partidos con Colombia y marcar tres goles.

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  • Jhon Duran Fenerbahce 2025-26Getty

    Prepárate para la nueva temporada

    Duran inicia la pretemporada con el Benfica, dirigido por Marco Silva, para afianzarse como delantero titular. Su rendimiento decidirá si el club ejerce la opción de compra de 30 millones de euros.

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