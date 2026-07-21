Se revela cuánto pagará el Benfica por Jhon Durán, tras fichar el exdelantero del Aston Villa por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Duran se dio a conocer en el Envigado antes de fichar por el Chicago Fire, donde sus actuaciones llamaron la atención mundial. En enero de 2023 pasó al Aston Villa de la Premier League. Luego el Al-Nassr lo fichó por 77 millones de euros y lo cedió al Fenerbaçe y al Zenit.

Ahora, de vuelta en Europa, el delantero ha prometido darlo todo por el Benfica y ha declarado: «Quiero trabajar duro y ayudar a mi equipo».

El jugador, de 22 años, llega con experiencia internacional tras disputar 17 partidos con Colombia y marcar tres goles.