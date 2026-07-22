AFP
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Se revela cuánto ganó David Beckham con el Mundial 2026, aumentando su patrimonio de mil millones de libras
El dominio publicitario genera ganancias astronómicas
Aunque España ganó el Mundial 2026, el ex capitán inglés David Beckham fue el verdadero triunfador al ingresar 19 millones de libras durante el torneo, según Marketing Made Clear vía The Sun. Retirado hace más de una década, el ahora hombre de 51 años sigue siendo una de las figuras más cotizadas del deporte mundial, apareciendo en casi todos los cortes publicitarios del evento.
Los analistas estiman que la marca «Beckham» ingresó esa cifra de ocho dígitos gracias a múltiples patrocinios. La consultora Marketing Made Clear lo resume así: «Las marcas trabajan con Beckham porque es fiable y reconocible».
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Una cartera de socios de primer orden a nivel mundial
La presencia comercial de Beckham en el torneo fue sin precedentes para un deportista retirado. Promocionó de todo, desde entidades financieras hasta aperitivos, y apareció en campañas para Bank of America y las patatas fritas Lay’s. También representó a Home Depot, McDonald’s y Stella Artois.
El experto en marcas y cultura Nick Ede lo confirma: el Mundial es el escenario ideal para que figuras como Beckham maximicen su valor. «Las marcas invierten decenas de millones para contar con celebridades que capten la atención en los cortes publicitarios, porque saben que llegan a miles de millones de espectadores», explica Nick.
Mantener la relevancia cultural a través del estrellato
Beckham no fue el único de su familia que se benefició del Mundial: su hijo Brooklyn firmó un contrato de un millón de dólares por un anuncio de DoorDash que mencionaba a su familia. Aun así, Sir David sigue siendo el favorito de los patrocinadores de élite.
Un análisis detallado del torneo mostró que Beckham sigue siendo el más rentable frente a otras celebridades. Aunque iconos musicales como Shakira, Justin Bieber y Lisa, de Blackpink, ganaron mucho con sus actuaciones y streams, la constante presencia de Beckham en los anuncios lo mantuvo en la primera línea comercial.
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El legado y la condición de multimillonario
Durante la temporada 2026 su fortuna, que comparte con su esposa Victoria (ex Spice Girl), creció hasta 1.185 millones de libras, consolidando su condición de primer deportista multimillonario de Gran Bretaña. Tras ganar ligas en Inglaterra, España, Estados Unidos y Francia, más la Liga de Campeones con el Manchester United en 1999, su vitrina está repleta. Tras retirarse, su marca ha crecido aún más.
Su trayectoria inspira a quienes buscan convertir su imagen en una marca global. De los barrios londinenses al Paseo de la Fama de Hollywood, su camino sigue siendo único.
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