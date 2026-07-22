Se revela cuánto ganó David Beckham con el Mundial 2026, aumentando su patrimonio de mil millones de libras

Aunque España ganó el Mundial 2026, el ex capitán inglés David Beckham fue el verdadero triunfador al ingresar 19 millones de libras durante el torneo, según Marketing Made Clear vía The Sun. Retirado hace más de una década, el ahora hombre de 51 años sigue siendo una de las figuras más cotizadas del deporte mundial, apareciendo en casi todos los cortes publicitarios del evento.

Los analistas estiman que la marca «Beckham» ingresó esa cifra de ocho dígitos gracias a múltiples patrocinios. La consultora Marketing Made Clear lo resume así: «Las marcas trabajan con Beckham porque es fiable y reconocible».