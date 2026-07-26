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Se revela cuánto ganará Mohamed Salah en el Beşiktaş, tras estar cerca de fichar como agente libre
El Beşiktaş prepara un paquete salarial muy generoso
Beşiktaş ofrece 12,5 millones de euros anuales a Salah.
Las conversaciones entre el club turco y el agente de Salah, Rammy Abbas, llegaron a un punto de inflexión en una reciente reunión de alto nivel. Tras estancarse por diferencias económicas, en la última ronda ambas partes acordaron las condiciones personales del jugador.
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El presidente Adali confirma la oferta definitiva
El presidente del Beşiktaş, Serdal Adali, ha dirigido las negociaciones y afirma que ahora la decisión depende del jugador. «Como han informado los medios, llevamos tiempo hablando con Salah y sus representantes sobre los detalles del contrato», explicó.
Además, aclaró que el club ha agotado sus recursos para concretar el fichaje. «En la fase final, analizamos las demandas del jugador y sus representantes desde todos los ángulos y, tras negociaciones mutuas, presentamos nuestra oferta oficial definitiva. Les pedimos que nos comuniquen su decisión en un plazo breve», añadió.
Superar el estancamiento en la comisión
El principal escollo era la alta comisión que pedía el agente de Salah. Ahora, según las últimas noticias, ha aceptado rebajarla.
Las conversaciones no se han limitado a lo económico: la visión del proyecto también se ha discutido. En la reunión se abordaron temas tácticos y comerciales.
Adali trabaja intensamente con su junta para asegurar la infraestructura necesaria y ha marcado la llegada del extremo egipcio como la prioridad del club en este mercado.
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Se abre un nuevo capítulo en Estambul
La marcha de Salah de Anfield pone fin a una era y su posible llegada a Estambul ha generado gran expectación en la afición del Beşiktaş. La directiva trabaja para cerrar los trámites y anunciar oficialmente uno de los fichajes más importantes de la historia de la Super Lig. El jugador disfruta ahora de un descanso tras ayudar a Egipto a alcanzar los octavos de final del Mundial 2026.
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