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Se revela cuánto ganará el Manchester United con el documental de Amazon Prime Video, mientras los aspirantes al título de la Premier League reciben el tratamiento «All or Nothing»
Acuerdo récord con Amazon para los Red Devils
En declaraciones exclusivas a Football Insider, el exdirector ejecutivo del Everton, Wyness, reveló que el Manchester United ha cerrado un acuerdo con Amazon para permitir cámaras en Old Trafford. Se espera que el club reciba 20 millones de libras iniciales.
El equipo, ahora dirigido por Michael Carrick, será seguido durante la temporada 2026-27, uniéndose así a Tottenham, Manchester City y Arsenal, que ya participaron en temporadas anteriores de la serie «All or Nothing». A pesar de la saturación de documentales deportivos, Wyness asegura que el atractivo global de la Premier League convertirá este proyecto en un éxito comercial para el histórico club.
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Wyness analiza las ventajas económicas
Wyness explicó la estructura del acuerdo y cómo los bonos por audiencia elevarán el monto final a 25 millones de libras. El empresario escocés detalló las negociaciones y la gran visibilidad mundial que obtendrá el club. Dijo: «Creo que estamos hablando de 20 millones de libras y, en este caso, los bonos dependerían de las cifras de audiencia. Creo que podría llegar a los 25 millones de libras; es ahí donde espero que se sitúe. Ya he participado en negociaciones similares: se puede pactar el acceso, el montaje y otros aspectos. Es una buena cifra, pero el verdadero beneficio para el United es la exposición mundial de la marca».
Superar el cansancio ante los documentales con un atractivo universal
Wyness admitió que el público puede estar cansado de series sobre fútbol “entre bastidores”, pero subrayó que la enorme base de seguidores de los Red Devils altera por completo la ecuación. El equipo de Carrick se prepara para regresar a la Liga de Campeones y pelear por el título, lo que añade gran dramatismo.
Añadió: «Hay cierto cansancio en el sector; muchos programas no han dado en el blanco. Pero el Manchester United tiene atractivo global y debería lograr una audiencia considerable. Es una gran oportunidad: espero más de 20 puntos de audiencia, además de los bonus por tamaño de público».
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¿Qué les depara el futuro a Carrick y al Manchester United?
Con las cámaras grabando durante un año, todos observarán cómo la plantilla afronta este escrutinio. El club busca pelear por la Premier League y, al mismo tiempo, volver a la Liga de Campeones. Los aficionados esperan con ganas el documental de 2027 para vivir cada momento clave de esta campaña decisiva.