Bellingham llegó a los cuartos de final al borde de la suspensión: una tarjeta más y se perdería la siguiente ronda. Pero el mediocampista de 23 años superó el intenso partido en Florida sin recibir amonestación alguna, y lo atribuye a los consejos de su madre durante la semana.

Tras el pitido final, el centrocampista explicó: «Mi madre me ha estado diciendo toda la semana que cuidara mi lenguaje, mis entradas, mi expresión facial y mis emociones. Así que sí, creo que me lo ha repetido toda la semana: que tuviera cuidado con esa tarjeta amarilla. Y, para ser sincero, cuando juegas como es debido —y hay que reconocerle el mérito al árbitro, que estuvo genial—, te deja comunicarte de forma respetuosa. Muchos árbitros no te dejan hacerlo. Así que, cuando encuentro el equilibrio y hay un colegiado dispuesto a escuchar, todo es más fácil. Al final fue un partido muy reñido y, por suerte, lo superé».



