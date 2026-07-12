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Se revela cómo la madre de Jude Bellingham le ayudó a evitar una tarjeta amarilla que lo habría marginado de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, donde enfrentaría a Lionel Messi
Para el héroe de los Tres Leones, la madre siempre tiene la razón.
Bellingham llegó a los cuartos de final al borde de la suspensión: una tarjeta más y se perdería la siguiente ronda. Pero el mediocampista de 23 años superó el intenso partido en Florida sin recibir amonestación alguna, y lo atribuye a los consejos de su madre durante la semana.
Tras el pitido final, el centrocampista explicó: «Mi madre me ha estado diciendo toda la semana que cuidara mi lenguaje, mis entradas, mi expresión facial y mis emociones. Así que sí, creo que me lo ha repetido toda la semana: que tuviera cuidado con esa tarjeta amarilla. Y, para ser sincero, cuando juegas como es debido —y hay que reconocerle el mérito al árbitro, que estuvo genial—, te deja comunicarte de forma respetuosa. Muchos árbitros no te dejan hacerlo. Así que, cuando encuentro el equilibrio y hay un colegiado dispuesto a escuchar, todo es más fácil. Al final fue un partido muy reñido y, por suerte, lo superé».
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La carrera por la Bota de Oro se recrudece en Miami
Además de su éxito en el campo, Bellingham fue, como se esperaba, decisivo. Sus dos goles ante Noruega lo igualaron con el capitán Harry Kane, con seis tantos en el torneo, y lo consolidan como candidato al Balón de Oro, a solo dos goles de los líderes, Kylian Mbappé y Lionel Messi.
El exjugador del Birmingham City admitió que su momento actual parece un cuento de hadas. «Probablemente vaya un poco más allá», dijo Bellingham al ser preguntado si esperaba este impacto. «Soy un chico con confianza, pero no creo que uno se acueste soñando con partidos así. Es bonito tener un impacto y ayudar a mi equipo. Pero, Dios mío, el esfuerzo de esos chicos ahí dentro... Estoy muy orgulloso de cómo siguen luchando, independientemente de las situaciones en las que nos encontremos».
Bellingham responde a las críticas de Tuchel
A pesar de la victoria, el entrenador Thomas Tuchel calificó el partido de «descuidado». Frustrado por el nivel técnico en Miami, Bellingham le respondió con desdén, sugiriendo que quizá no conocía la dificultad del rival.
«Quizá no sepa lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa o Alexander Sorloth», apuntó Bellingham. «No es un equipo fácil. Por eso hemos intentado mantener un ambiente positivo. Debemos mantenerlo así para las semifinales. No tengo suficientes palabras para elogiar a los chicos. No se gana siempre con jugadas bonitas y mil pases; a veces hay que imponerse con fuerza, y eso es lo que hemos hecho esta noche».
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Ventaja psicológica de cara al partido contra Argentina
La victoria sobre Noruega siguió el patrón del triunfo ante México en octavos, pero Bellingham cree que la fortaleza mental en cuartos fue superior. Destacó la capacidad del equipo para superar contratiempos en un torneo como su mayor activo.
«El partido tuvo muchas facetas», concluyó. «Algunas son técnicas, otras tácticas, pero lo más importante es lo psicológico: cómo gestionar los contratiempos y afrontar la adversidad. Este equipo ha demostrado que puede hacerlo, y esa es una habilidad valiosa en esta fase del torneo». Inglaterra se prepara ahora para enfrentarse a la Argentina de Messi en una nueva entrega de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional.
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