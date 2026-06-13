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Se revela cómo Cristiano Ronaldo y José Mourinho convirtieron al Balón de Oro Kaká en «el peor fichaje del Real Madrid»
La lucha por estar a la altura de las expectativas de un récord mundial
Kaká fichó por el Real Madrid en 2009 tras ganar el Balón de Oro en 2007 y ser héroe de la Liga de Campeones con el Milan, pero su etapa en España estuvo marcada más por la frustración que por los títulos. En el podcast deRio Ferdinand, el mediapunta brasileño admitió que su legado en Madrid se ve con dureza frente a otros fichajes millonarios.
«Mi etapa en el Real Madrid fue muy completa, tanto personal como profesionalmente. Llegué del Milan como el mejor jugador, y ahora me ponen como uno de los peores fichajes junto con Hazard», dijo el jugador de 44 años.
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Los retos tácticos bajo la dirección de José Mourinho
La llegada de José Mourinho en 2010 complicó la recuperación de Kaka, pues el técnico portugués prefería un juego más físico y directo. Kaka admitió estar en la parte baja de una jerarquía con jóvenes estrellas y talentos consagrados.
«Mis problemas en Madrid fueron, primero, las lesiones; y segundo, las decisiones del entrenador», añadió. «Mourinho prefería a otros jugadores: Özil, Di María, Benzema, Cristiano... Todos competíamos por dos plazas en el once. Él optó por otros. Esa etapa fue clave: intenté demostrarle que podía aportar más y ser más regular, pero al mismo tiempo atravesaba una crisis de identidad».
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El efecto Cristiano
Aunque la competencia por un puesto en el equipo era feroz, Kaká mantuvo una sólida relación con el ídolo del club, Cristiano Ronaldo. A pesar de que Ronaldo acaparó el protagonismo que se esperaba que Kaká compartiera, el brasileño elogió la incansable ética de trabajo de la superestrella portuguesa y su impacto en el terreno de juego.
«Jugué con Cristiano Ronaldo cuatro años. Es un gran compañero. Hablábamos portugués y compartíamos grupo con Marcelo, Pepe y Carvalho. Él tiene su propia forma de batir récords y marcar goles; es increíble. Lo entiendo, se esfuerza mucho. Para mí, las cosas suceden. Quiero mejorar, ser mejor, pero hay muchas cosas que no puedo controlar. Él fue una inspiración. Es fantástico tener jugadores así. Nos resolvió muchos problemas. Cuando tienes jugadores así, es increíble. Fue increíble tenerlo».
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Un legado de integridad y fe
A pesar de ser considerado el «peor fichaje», Kaká está orgulloso de su actitud tras bambalinas. Reveló una emotiva charla final con Florentino Pérez que ratificó su profesionalismo, aun cuando atravesaba una crisis de identidad y dudaba de si seguía siendo el mejor del mundo o un fracaso total.
«El día que dejé el Real Madrid, Florentino me llamó a su despacho y me dijo: “Mira, no ha salido como todos queríamos, pero estoy muy contento de que hayas jugado con nosotros. Siempre has sido profesional y has tenido integridad. Nunca has dicho nada malo del entrenador, del club ni de nadie de aquí». Y añadió: «Nunca dije nada, y nunca me verás hablar mal del club o del entrenador. Tenía que vivir eso. Estoy muy contento con quien soy hoy, y eso es en parte gracias a aquella época», concluyó Kaká.
En sus cuatro años en el club (2009-2013) jugó 120 partidos, marcó 29 goles y dio 39 asistencias, y contribuyó a ganar una Liga y una Copa del Rey.