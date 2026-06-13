Se revela cómo Cristiano Ronaldo y José Mourinho convirtieron al Balón de Oro Kaká en «el peor fichaje del Real Madrid»

A pesar de ser considerado el «peor fichaje», Kaká está orgulloso de su actitud tras bambalinas. Reveló una emotiva charla final con Florentino Pérez que ratificó su profesionalismo, aun cuando atravesaba una crisis de identidad y dudaba de si seguía siendo el mejor del mundo o un fracaso total.

«El día que dejé el Real Madrid, Florentino me llamó a su despacho y me dijo: “Mira, no ha salido como todos queríamos, pero estoy muy contento de que hayas jugado con nosotros. Siempre has sido profesional y has tenido integridad. Nunca has dicho nada malo del entrenador, del club ni de nadie de aquí». Y añadió: «Nunca dije nada, y nunca me verás hablar mal del club o del entrenador. Tenía que vivir eso. Estoy muy contento con quien soy hoy, y eso es en parte gracias a aquella época», concluyó Kaká.

En sus cuatro años en el club (2009-2013) jugó 120 partidos, marcó 29 goles y dio 39 asistencias, y contribuyó a ganar una Liga y una Copa del Rey.