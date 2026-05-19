¿Se retrasará la retirada de Lionel Messi? El seleccionador argentino quiere que «siga jugando» y hace una «triste» comparación con Diego Maradona

En declaraciones a la Conmebol, Scaloni dijo que quiere mantener a Messi en la cancha el mayor tiempo posible. El capitán, con 198 partidos y 116 goles, llevó a Argentina al título en el Mundial 2022 y a dos Copas América. Aunque ya presentó la lista preliminar de 55 jugadores para el próximo torneo, el seleccionador no piensa despedirse. Centrándose en el presente, afirmó: «Verlo jugar es maravilloso, sea o no su último Mundial. No me gusta hacer conjeturas; prefiero disfrutar del momento. Todos queremos verlo jugar».