Adel Taarabt, marroquí, nacido en 1989, excentrocampista del Milan (2014) y del Genoa (2017-18), dice adiós al fútbol profesional. Taarabt, que vinculó su carrera sobre todo a las camisetas del QPR y del Benfica, anunció la decisión en su perfil oficial de Instagram: «Sabía que este día llegaría: ha llegado el momento de cerrar este capítulo. El fútbol ha sido una parte muy importante de mi vida durante muchos años. Me ha dado recuerdos maravillosos, me ha permitido conocer a personas increíbles y vivir momentos que nunca olvidaré».
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Se retira Taarabt, ex del Milan y del Genoa: «Gracias a todos mis equipos»
Taarabt añade: «Solo quiero dar las gracias a cada equipo en el que he jugado, a cada entrenador, a cada compañero de equipo, a cada miembro del cuerpo técnico y, por supuesto, a cada aficionado que me ha demostrado cariño a lo largo de este camino. A todos los equipos que he tenido el honor de representar, del Lens al Sharjah (su último equipo, en los Emiratos Árabes, ndr), gracias por haber formado parte de mi historia».
Y por último: «Representar a Marruecos siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Ha habido buenos momentos, momentos difíciles, errores, noches fantásticas… de todo. Pero este ha sido mi camino y no lo cambiaría por nada del mundo». Con la selección de Marruecos, Taarabt jugó 30 partidos y marcó 4 goles.
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