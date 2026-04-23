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Se recomienda al Chelsea que busque en La Liga un entrenador que le dé resultados «de inmediato»
La necesidad de un guerrero táctico
Gallas ha pedido al Chelsea que fiche a Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para exigir más a la joven plantilla tras el despido de Liam Rosenior el miércoles.
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Planes a corto y largo plazo
En declaraciones a BoyleSports, el excentral de los Blues afirmó que, aunque los proyectos a largo plazo son válidos, un club como el Chelsea debe priorizar los títulos inmediatos y considera que Simeone es el hombre adecuado.
«¿Qué entrenador necesita el Chelsea? Depende de lo que busquen», explicó Gallas. «Para el largo plazo, Cesc Fàbregas podría ser ideal: es joven, conecta con la plantilla y está haciendo un buen trabajo. Con el tiempo, puede devolver al club a los puestos de arriba.
Pero si buscan éxito inmediato, necesitan a alguien con experiencia que los guíe, como Diego Simeone, capaz de ganar títulos pronto. Quizá los jugadores del Chelsea también lo necesiten, porque debemos ver más guerreros y soldados en el equipo tras lo que hemos visto. Hace falta un entrenador más duro con los jugadores».
Crítica al nombramiento de Rosenior
El mandato de Rosenior ha recibido duras críticas, y Gallas sugirió que su nombramiento fue un error. Las recientes goleadas solo refuerzan la idea de que la actual dirección es insostenible, lo que presiona a Todd Boehly y a Clearlake Capital.
«Con los propietarios del Chelsea puede pasar cualquier cosa», añadió. «Nadie sabe qué ocurrirá. Es muy duro asumir resultados como el 8-2 contra el París Saint-Germain o el 3-0 ante el Everton. Quizá ya buscan otro entrenador, quizá sabían que fichar a Liam fue un error.
«La idea era despedirlo antes de que acabara la temporada. No creo que sea bueno para nadie, pero para el entrenador sería un desastre y para los aficionados provocaría aún más frustración contra los propietarios».
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El caos en Stamford Bridge continúa
El despido de Rosenior llegó tras la goleada 3-0 contra el Brighton en la Premier League, que dejó al equipo octavo y casi sin opciones de Liga de Campeones.
Se mencionan a Marco Silva, Edin Terzic y Xabi Alonso, pero la petición de Gallas de un técnico de prestigio y disciplina como Simeone refleja la frustración de los exjugadores por la falta de identidad del equipo. Con la temporada en su recta final, la directiva busca un líder que estabilice una plantilla que no ha marcado en sus últimos cinco partidos de Liga.