El ex capitán del Chelsea, Desailly, quien jugó en Stamford Bridge entre 1998 y 2004, cree que el club debe cambiar su estrategia de fichajes. En declaraciones exclusivas a GOAL, cortesía de talkSPORT Bet Online Slots, el campeón del mundo francés respondió así cuando se le preguntó cómo y en qué aspectos debe mejorar el Chelsea: «Más que el portero, en primer lugar tienen que fichar, si es nuevo, a un portero con experiencia que transmita confianza; necesitamos confianza.

Necesitan también un central y un delantero experimentados que ayuden a Enzo Fernández, que para mí es el único con rodaje en la plantilla. Reece James está bien, pero es irregular.

La temporada pasada fue increíble, pero necesitan cuatro jugadores con experiencia para equilibrar a los jóvenes talentosos como Neto o Estevao. Da igual si Palmer se queda o se va, lo importante es que no haya dudas. ¿Quién los rodea? No son líderes naturales.

En el fútbol moderno se requieren cinco o seis años de experiencia en la Premier; ellos aún no los tienen. Caicedo brilló la temporada pasada, pero ahora decae porque Fernández no está a su lado. James a veces recula al medio, pero luego avanza, así que Caicedo se queda solo.

Hay que rodear cada línea con jugadores experimentados para dar al entrenador más opciones tácticas; ahora solo tiene jóvenes.