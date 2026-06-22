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Se recomienda a los aficionados no asistir al Francia-Irak por riesgo de retraso debido al clima
Advertencias de seguridad para los aficionados
Debido a las malas condiciones meteorológicas, los organizadores del torneo y las autoridades locales han actuado con rapidez para emitir recomendaciones de seguridad. El Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) ha confirmado que las puertas no se abrirán a la hora prevista e insta a los aficionados que aún no hayan llegado a no acudir por su propia seguridad.
En un comunicado emitido el día X, el recinto informó: «Debido al mal tiempo en la región, la apertura de puertas se retrasa. Si aún no estás en la zona, no te acerques al estadio por tu seguridad. Anunciaremos una nueva hora de apertura una vez pase la tormenta. Si ya estás cerca, busca un lugar seguro donde resguardarte».
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Protocolos ante tormentas eléctricas y retrasos
El partido podría ser el primero del Mundial 2026 en retrasarse. Hay protocolos de seguridad estrictos: si se detectan rayos a menos de ocho millas del estadio, se suspende toda actividad al menos 30 minutos y se lleva a aficionados y personal a zonas seguras o refugios cubiertos.
Ya llovía con intensidad tres horas antes del inicio previsto, a las 17:00 hora local. Aunque aún no hay confirmación oficial de un aplazamiento, el retraso en la apertura de puertas indica que es probable que se retrase el calentamiento de los jugadores y, finalmente, el comienzo del partido.
Hay mucho en juego para los aspirantes al Grupo I.
Las inclemencias meteorológicas llegan en un momento clave para ambas selecciones del Grupo I. Francia, en plena forma, ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluidos amistosos ante Colombia y Brasil.
La selección de Didier Deschamps debutó con un 3-1 ante Senegal y busca sellar su pase a dieciseisavos.
Para Irak, estas condiciones complican aún más su necesidad de ganar. Tras perder 4-1 ante Noruega en el debut, el equipo de Graham Arnold busca un buen resultado para avanzar. Los Leones de Mesopotamia mostraron calidad con su delantero Aymen Hussein, pero los errores defensivos les costaron caro en Boston.
- AFP
Posibles combinaciones de grupos
Una victoria de Les Bleus les daría seis puntos y la clasificación a la siguiente ronda. No obstante, si el clima mejora e Irak sorprende, el Grupo I se mantendría abierto y los bicampeones tendrían que jugarse el pase en un último partido de alto riesgo contra Noruega.
Un retraso o cambio de sede afectaría la recuperación de ambos equipos para sus últimos partidos de grupo. La FIFA recomienda seguir sus canales oficiales mientras la tormenta cruza Pensilvania, pues la seguridad de todos es prioritaria.