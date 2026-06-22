Debido a las malas condiciones meteorológicas, los organizadores del torneo y las autoridades locales han actuado con rapidez para emitir recomendaciones de seguridad. El Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) ha confirmado que las puertas no se abrirán a la hora prevista e insta a los aficionados que aún no hayan llegado a no acudir por su propia seguridad.

En un comunicado emitido el día X, el recinto informó: «Debido al mal tiempo en la región, la apertura de puertas se retrasa. Si aún no estás en la zona, no te acerques al estadio por tu seguridad. Anunciaremos una nueva hora de apertura una vez pase la tormenta. Si ya estás cerca, busca un lugar seguro donde resguardarte».