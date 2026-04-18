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Yosua Arya

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Se recomienda a Julián Álvarez fichar por el Barcelona en vez del Arsenal, pues Sergio Agüero asegura que el delantero del Atlético de Madrid «encajaría a la perfección»

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Sergio Agüero opina que Julián Álvarez encajaría mejor en el Barcelona que en el Arsenal.

  • Agüero apoya el fichaje de Álvarez por el Barcelona

    El exdelantero argentino Agüero aconseja a Álvarez fichar por el Barcelona en vez de ir al Arsenal este verano. El Atlético ha vinculado a Álvarez con varios clubes europeos de primer nivel tras sus actuaciones con el equipo colchonero. Los Gunners están entre los que lo siguen de cerca y se habla de que la Premier podría pagar unos 86 millones de libras por el delantero. Sin embargo, Agüero cree que el Barcelona le ofrecería un encaje táctico más natural, ya que el club catalán sigue planificando su futuro ataque.

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  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    Agüero explica por qué el Barcelona es el equipo ideal para Álvarez

    Agüero, quien jugó en el Barcelona antes de retirarse en 2021, afirmó que el delantero argentino encajaría bien en el estilo del club e instó al jugador a considerar seriamente una oferta blaugrana.

    «Julian sería un gran fichaje para cualquier equipo hoy en día», declaró Agüero aStake. «Para el Barça, todo depende de que se sienta cómodo. Si las cosas van bien, algún día será campeón de la Liga de Campeones».

    «Para un jugador es muy duro estar allí, pero si el Barça lo sigue y él rinde, encajará a la perfección. Ama el fútbol y aporta algo que pocos delanteros tienen: mucha entrega en defensa. Julián es muy completo».

  • Aumenta el interés por los fichajes en toda Europa

    Álvarez, que dejó el Manchester City, se ha convertido en uno de los delanteros más codiciados de Europa tras consolidarse como pieza clave en el ataque del Atlético. Esta temporada ha marcado 18 goles y dado nueve asistencias en 46 partidos.

    Arsenal, que busca más profundidad ofensiva, y Barcelona, que planea su futuro ataque, siguen de cerca al argentino, atraídos por su movilidad, presión y remate.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Álvarez está en el punto de mira de equipos europeos de élite

    La próxima ventana de fichajes podría aclarar el futuro de Álvarez, a medida que los clubes oficialicen su interés. Arsenal lo vigilará, pero también valorará otras opciones de ataque. Barcelona, por su parte, deberá sopesar cualquier movimiento según sus limitaciones económicas. Atlético, consciente de su importancia en el equipo de Diego Simeone, no aceptará ofertas fácilmente.