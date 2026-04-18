Se recomienda a Julián Álvarez fichar por el Barcelona en vez del Arsenal, pues Sergio Agüero asegura que el delantero del Atlético de Madrid «encajaría a la perfección»

Agüero, quien jugó en el Barcelona antes de retirarse en 2021, afirmó que el delantero argentino encajaría bien en el estilo del club e instó al jugador a considerar seriamente una oferta blaugrana.

«Julian sería un gran fichaje para cualquier equipo hoy en día», declaró Agüero aStake. «Para el Barça, todo depende de que se sienta cómodo. Si las cosas van bien, algún día será campeón de la Liga de Campeones».

«Para un jugador es muy duro estar allí, pero si el Barça lo sigue y él rinde, encajará a la perfección. Ama el fútbol y aporta algo que pocos delanteros tienen: mucha entrega en defensa. Julián es muy completo».