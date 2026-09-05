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¡Se reaviva la batalla en la portería del PSG! Matvei Safonov, bajo presión mientras Lucas Chevalier aspira a recuperar el puesto de número 1
Aumenta la presión sobre Safonov tras la derrota ante el Mónaco
Según L’Équipe, el debate en torno al puesto de portero titular en el Parque de los Príncipes se ha reavivado tras una mala racha de resultados del vigente campeón de Francia. El foco se intensificó después de una sorprendente derrota en casa por 1-2 ante el AS Monaco, en la que se cuestionó la colocación de Safonov en el gol de la victoria del conjunto visitante.
Aunque toda la unidad defensiva se ha mostrado frágil, el «gigante de Krasnodar» es visto cada vez más como el eslabón débil de un equipo que no ha logrado ganar ninguno de sus tres primeros partidos de la Ligue 1. Luis Enrique, que anteriormente ya mostró una faceta implacable al sustituir a Gianluigi Donnarumma por Lucas Chevalier, se encuentra ahora en una encrucijada respecto a su elección.
- AFP
Chevalier espera su oportunidad
La situación actual podría suponer un salvavidas para Chevalier, que ha pasado la inmensa mayoría del año natural en el dique seco. El francés, de 24 años, no juega un partido oficial desde la victoria en la tanda de penaltis ante el Marsella en el Trofeo de Campeones, allá por enero. A pesar de su falta de minutos recientes, Chevalier sigue formando parte de la plantilla del primer equipo y está listo para recuperar el puesto de titular que
La competencia entre los dos guardametas no es ninguna novedad para el club parisino, que con frecuencia ha visto cómo su portería ha sido objeto de un intenso debate durante la era QSI. El posible regreso de Chevalier supondría otro cambio en una jerarquía que se ha mantenido cambiante bajo la gestión de Enrique.
Enrique sigue desafiante pese a los resultados
A pesar de las crecientes peticiones de un cambio, Enrique ha defendido públicamente las actuaciones de su equipo, insistiendo en que los resultados no reflejan la calidad de su juego. Hablando después de la derrota ante el Monaco, ofreció una valoración sincera del partido. «Estoy satisfecho con lo que he visto», dijo Enrique. «Es el comienzo de la temporada. Todavía no estamos en nuestro mejor nivel, pero merecimos ganar este partido».
El español siguió destacando los aspectos psicológicos de la situación actual de su plantilla. «¿Cómo lo explico? El fútbol a veces es inexplicable. Me gustaría destacar la mentalidad de los jugadores. Será un campeonato apasionante. Tenemos que prepararnos para el futuro».
- AFP
Una temporada de alta exigencia para los porteros del PSG
El momento de la actual crisis es especialmente incómodo para el club, ya que llega inmediatamente después del anuncio de importantes ampliaciones de contrato para el entrenador y varios jugadores clave del primer equipo. El proyecto estaba pensado para construirse sobre la estabilidad, pero la falta de un portero definitivo y de máximo nivel amenaza con socavar ese progreso. El bajón de forma de Safonov ha puesto fin, de hecho, al periodo de luna de miel que siguió a sus contribuciones a los éxitos ligueros consecutivos del club.
Mientras el PSG se prepara para su estreno europeo contra el Slovan Bratislava, la elección del portero servirá como un indicador claro de la confianza de Enrique. Si Safonov se mantiene en el once inicial, estará bajo una enorme presión para dejar la portería a cero y acallar a sus detractores.
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