Sin embargo, hasta ahora las cosas no le están saliendo como esperaba. En una delantera repleta de estrellas en torno a Lamine Yamal, Bardghji apenas tiene cabida y dispone de pocos minutos. A finales de marzo, por eso, expresó públicamente su descontento con su papel bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick: «Tengo paciencia, pero creo que me merezco jugar más», declaró en Sverige Television: «No estoy al cien por cien satisfecho, pero así es el fútbol. Respeto a los que llevan mucho tiempo en la plantilla, son mis compañeros. Sé de lo que soy capaz y tengo mucha confianza en mí mismo».

Ya en invierno se habló de cederlo, pero Flick lo retuvo para preservar la estabilidad del plantel. «Estoy muy satisfecho con él; responde cada vez que confío en él», afirmó el técnico.

Esta temporada ha jugado 23 partidos (616 minutos), marcado dos goles y dado cuatro asistencias. En los últimos tres encuentros de Liga se ha quedado en el banquillo. Su contrato vence en 2029.