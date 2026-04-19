Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Marko Brkic

Traducido por

Se quejó públicamente de su escaso tiempo de juego: al parecer, el VfB Stuttgart se enfrenta a una dura competencia en la pugna por la estrella del FC Barcelona

Primera División
Bundesliga
Fichajes
R. Bardghji
Barcelona
VfB Stuttgart

En la pugna por fichar a una estrella del Barça, el VfB Stuttgart se enfrenta a una dura competencia.

Desde hace tiempo se rumorea que el VfB Stuttgart está interesado en Roony Bardghji, del FC Barcelona. Sin embargo, la competencia por el jugador de 20 años es feroz. Según el diario español Mundo Deportivo, la Juventus de Turín lidera la carrera.

  • Según la prensa, la Juve quiere fichar a Bardghji cedido. También lo siguen Real Betis, Porto y Mónaco. Pero el Barça no quiere cederlo ni venderlo.

    Según Sky, el VfB Stuttgart ya lo quiso el verano pasado, pero el sueco optó por fichar por el Barça procedente del Copenhague.


    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Flick sobre Bardghji: «Estoy muy contento con él»

    Sin embargo, hasta ahora las cosas no le están saliendo como esperaba. En una delantera repleta de estrellas en torno a Lamine Yamal, Bardghji apenas tiene cabida y dispone de pocos minutos. A finales de marzo, por eso, expresó públicamente su descontento con su papel bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick: «Tengo paciencia, pero creo que me merezco jugar más», declaró en Sverige Television: «No estoy al cien por cien satisfecho, pero así es el fútbol. Respeto a los que llevan mucho tiempo en la plantilla, son mis compañeros. Sé de lo que soy capaz y tengo mucha confianza en mí mismo».

    Ya en invierno se habló de cederlo, pero Flick lo retuvo para preservar la estabilidad del plantel. «Estoy muy satisfecho con él; responde cada vez que confío en él», afirmó el técnico.

    Esta temporada ha jugado 23 partidos (616 minutos), marcado dos goles y dado cuatro asistencias. En los últimos tres encuentros de Liga se ha quedado en el banquillo. Su contrato vence en 2029.

  • Roony Bardghji: Estadísticas de la temporada 2025/26

    Partidos23
    Goles2
    Asistencias4
    Minutos jugados616
Bundesliga
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL