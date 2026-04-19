Desde hace tiempo se rumorea que el VfB Stuttgart está interesado en Roony Bardghji, del FC Barcelona. Sin embargo, la competencia por el jugador de 20 años es feroz. Según el diario español Mundo Deportivo, la Juventus de Turín lidera la carrera.
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Se quejó públicamente de su escaso tiempo de juego: al parecer, el VfB Stuttgart se enfrenta a una dura competencia en la pugna por la estrella del FC Barcelona
Según la prensa, la Juve quiere fichar a Bardghji cedido. También lo siguen Real Betis, Porto y Mónaco. Pero el Barça no quiere cederlo ni venderlo.
Según Sky, el VfB Stuttgart ya lo quiso el verano pasado, pero el sueco optó por fichar por el Barça procedente del Copenhague.
- AFP
Flick sobre Bardghji: «Estoy muy contento con él»
Sin embargo, hasta ahora las cosas no le están saliendo como esperaba. En una delantera repleta de estrellas en torno a Lamine Yamal, Bardghji apenas tiene cabida y dispone de pocos minutos. A finales de marzo, por eso, expresó públicamente su descontento con su papel bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick: «Tengo paciencia, pero creo que me merezco jugar más», declaró en Sverige Television: «No estoy al cien por cien satisfecho, pero así es el fútbol. Respeto a los que llevan mucho tiempo en la plantilla, son mis compañeros. Sé de lo que soy capaz y tengo mucha confianza en mí mismo».
Ya en invierno se habló de cederlo, pero Flick lo retuvo para preservar la estabilidad del plantel. «Estoy muy satisfecho con él; responde cada vez que confío en él», afirmó el técnico.
Esta temporada ha jugado 23 partidos (616 minutos), marcado dos goles y dado cuatro asistencias. En los últimos tres encuentros de Liga se ha quedado en el banquillo. Su contrato vence en 2029.
Roony Bardghji: Estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos 23 Goles 2 Asistencias 4 Minutos jugados 616