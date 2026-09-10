Preguntado por si espera que el Arsenal fiche a un extremo izquierdo «superestrella», Pennant, que hablaba en asociación con NetBet Casino, dijo a GOAL: «Tienen que hacerlo en algún momento, porque los equipos no se van a quedar parados.

»Los equipos que tienen alrededor no van a dejar de reforzarse en esas posiciones. Cuando llegue enero, estoy seguro de que equipos como Chelsea, Manchester United, Liverpool y Manchester City volverán al mercado y volverán a reforzarse. Así que tienen que hacerlo.

»Y es raro decirlo, pero creo que en realidad se han debilitado. Creo que el Arsenal es más débil, especialmente en ataque, de lo que era la temporada pasada. Porque ha perdido a algunos futbolistas realmente decisivos.

»Creo que sin Trossard probablemente no habrían ganado la liga. El gol al West Ham, y podrías seguir con los goles importantes que marcó, Aston Villa. Luego han perdido a Martinelli, sí, sus cifras han bajado, pero aun así sigue siendo un buen jugador de impacto que puedes sacar desde el banquillo. Lo han perdido.

»Y realmente no han sustituido eso más allá de Tzolis. Así que, si se lesiona o lo que sea, su lado izquierdo está prácticamente condenado. Tienes que poner ahí a [Eberechi] Eze, y él no es extremo, es centrocampista.

»Sí, se han reforzado atrás. Así que creo que de cara al ataque sin duda necesitan reforzarse. Porque probablemente han perdido la confianza en Gyokeres y han vuelto a [Kai] Havertz, que nunca fue realmente su jugador de 15 o 20 goles por temporada».