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¡Se quedó sin Vinicius Junior y Bradley Barcola! Predicción de fichaje de una «superestrella» para el Arsenal, mientras un exextremo de los Gunners admite que los campeones de la Premier League «son más débiles»
Trossard y Martinelli abandonaron el Emirates Stadium
Viktor Gyokeres fue fichado hace 12 meses como un delantero por el que se pagó una gran cantidad de dinero, con el internacional sueco encargado de resolver el persistente rompecabezas del ‘9’ en el norte de Londres. Marcó 21 goles en su temporada de debut, pero no tiene garantizado un puesto como titular.
Leandro Trossard aportó algunos goles vitales la temporada pasada, pero desde entonces se ha marchado al Besiktas. Gabriel Martinelli, por su parte, ha recalado en el Al-Hilal de la Saudi Pro League después de poner fin a su etapa de siete años en el Arsenal.
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El Arsenal fue relacionado con Vini Jr y Barcola
Se habló de que el Arsenal rondaba a Vini Jr mientras retrasaba la firma de un nuevo contrato con el Real Madrid, pero el delantero brasileño sigue siendo un «Galáctico» en el Santiago Bernabéu.
El campeón de la Champions League Barcola sí salió al mercado cuando se abrieron las puertas de salida en el Paris Saint-Germain, y el Arsenal tanteó qué haría falta para cerrar un acuerdo. Después de ser informado de que su precio era de 123 millones de libras (166 millones de dólares), Arteta y compañía se retiraron mientras el Liverpool entraba en escena.
El Arsenal tiene mucho talento a su disposición, pero el costado izquierdo de su ataque, donde ahora juega Christos Tzolis, sigue siendo una zona evidente que podría mejorarse. En tiempos más recientes se ha aflojado la cartera, así que Arteta debería contar con un buen margen económico con el que trabajar.
¿Fichará el Arsenal a un extremo izquierdo superestrella?
Preguntado por si espera que el Arsenal fiche a un extremo izquierdo «superestrella», Pennant, que hablaba en asociación con NetBet Casino, dijo a GOAL: «Tienen que hacerlo en algún momento, porque los equipos no se van a quedar parados.
»Los equipos que tienen alrededor no van a dejar de reforzarse en esas posiciones. Cuando llegue enero, estoy seguro de que equipos como Chelsea, Manchester United, Liverpool y Manchester City volverán al mercado y volverán a reforzarse. Así que tienen que hacerlo.
»Y es raro decirlo, pero creo que en realidad se han debilitado. Creo que el Arsenal es más débil, especialmente en ataque, de lo que era la temporada pasada. Porque ha perdido a algunos futbolistas realmente decisivos.
»Creo que sin Trossard probablemente no habrían ganado la liga. El gol al West Ham, y podrías seguir con los goles importantes que marcó, Aston Villa. Luego han perdido a Martinelli, sí, sus cifras han bajado, pero aun así sigue siendo un buen jugador de impacto que puedes sacar desde el banquillo. Lo han perdido.
»Y realmente no han sustituido eso más allá de Tzolis. Así que, si se lesiona o lo que sea, su lado izquierdo está prácticamente condenado. Tienes que poner ahí a [Eberechi] Eze, y él no es extremo, es centrocampista.
»Sí, se han reforzado atrás. Así que creo que de cara al ataque sin duda necesitan reforzarse. Porque probablemente han perdido la confianza en Gyokeres y han vuelto a [Kai] Havertz, que nunca fue realmente su jugador de 15 o 20 goles por temporada».
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Arteta prepara nuevas candidaturas al título
Havertz ha sido la referencia en ataque del Arsenal en el arranque de la temporada 2026-27, con Gyokeres teniendo que asumir un papel de revulsivo desde el banquillo. El capitán del club, Martin Odegaard, ha recuperado su chispa en una función de creador de juego, mientras Bukayo Saka suma dos goles.
Tras mostrarse impecable en tres partidos de la Premier League y en el debut en la Champions League ante el Napoli, Arteta sostendrá que tiene todas las herramientas que necesita para seguir aspirando a títulos. Sin embargo, ese flanco izquierdo podría volver a ser objeto de atención en algún momento.
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