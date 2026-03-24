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¿Se quedará o se irá? Nico Schlotterbeck aún no ha dado una respuesta «definitiva» a la oferta de contrato del Borussia Dortmund, en medio de informaciones contradictorias sobre el futuro del defensa estrella
El futuro de Schlotterbeck está envuelto en incertidumbre
Schlotterbeck se ha consolidado como una de las figuras más fiables de la zaga del Borussia Dortmund, pero actualmente se debate acaloradamente si seguirá siendo el pilar de la defensa del BVB en los próximos años.
Las especulaciones han alcanzado su punto álgido tras la noticia publicada por Bild de que se había producido un avance en las negociaciones entre el jugador y el club.
Sin embargo, a pesar del optimismo que rodea a un posible acuerdo, informes posteriores afirman que la respuesta «decisiva» por parte del jugador sigue pendiente. Los responsables del Dortmund están deseosos de conseguir la firma del jugador de 26 años para alejar el interés del extranjero, pero la falta de una luz verde definitiva ha dejado a los aficionados y a las partes interesadas a la espera de una aclaración.
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Informes contradictorios sobre la situación contractual
La situación se ha complicado debido a las versiones contradictorias que han aparecido en los medios de comunicación alemanes. Algunas informaciones sugerían que ya se había alcanzado un acuerdo total tras la victoria por 3-2 sobre el Hamburgo, en la que Schlotterbeck volvió a desempeñar un papel protagonista. Estas afirmaciones daban a entender que solo faltaba el anuncio oficial para que el defensa comprometiera sus mejores años con los Schwarzgelben.
Por el contrario, el WAZ sugiere que, aunque las conversaciones han sido productivas y el marco del acuerdo está sobre la mesa, Schlotterbeck aún no ha firmado el contrato ni ha dado su aprobación. El defensa central está sopesando sus opciones mientras el Dortmund busca formar una plantilla capaz de luchar de forma constante por el título de la Bundesliga y competir en las últimas fases de la Liga de Campeones.
Una pieza clave del proyecto del Dortmund
Desde su llegada al Signal Iduna Park, Schlotterbeck ha demostrado ser una pieza clave para el BVB. Su capacidad para construir el juego desde la zaga, unida a su estilo defensivo agresivo, lo convierte en un jugador difícil de reemplazar en el mercado actual. La directiva del Dortmund es muy consciente de que perder a un jugador de su calibre supondría una reinversión enorme y una búsqueda de un sucesor potencialmente arriesgada.
La estrategia del club ha sido construir el equipo en torno a un núcleo de internacionales alemanes, y Schlotterbeck es considerado el líder de ese grupo. Negociar una renovación evitaría que el Dortmund lo perdiera gratis el próximo verano o en el de 2027, ante el supuesto interés del Bayern de Múnich, el Liverpool y el Real Madrid.
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La presión de la próxima ventana de fichajes
Por ahora, la pelota sigue estando en el tejado del jugador. Aunque la directiva del Dortmund sigue confiando en que el avance «decisivo» se produzca en breve, el silencio por parte del entorno de Schlotterbeck sigue alimentando los rumores sobre su marcha. Hasta que se haga un anuncio oficial, la incógnita de si se quedará o se irá sigue siendo uno de los temas más comentados en la cuenca del Ruhr.