El Bayern está cerrando el fichaje de Brown, quien ya se somete al reconocimiento médico en Múnich. Su llegada no supone la salida de Davies, sino reforzar el talento nacional.

«El Bayern quiere a Nathaniel Brown no como sustituto de Davies, sino porque lo consideran un gran talento de la Bundesliga para el futuro. Se trataba de fichar al alemán ahora para evitar el riesgo de que un club de la Premier League le arrebatara al lateral», explicó el periodista de Bild Christian Falk a través de su portal CFBayern Insider. Brown ya había sido objeto de interés por parte de equipos como el Arsenal y el Chelsea.







