¿Se quedará fuera del Mundial? Impactante noticia para Arda Güler en el Real Madrid

Arda Güler vive su mejor temporada en el Real Madrid desde su llegada en 2023 procedente del F. C. Barcelona. En 50 partidos oficiales, el jugador de 21 años ha participado directamente en 20 goles (6 goles y 14 asistencias). En la Liga de Campeones, estuvo a punto de ser el héroe del partido de vuelta de cuartos con un doblete, sus primeros goles en la competición.

Sin embargo, los tantos en los últimos minutos de Luis Díaz y Michael Olise eliminaron al equipo, y Güler, enfadado por la polémica expulsión de Eduardo Camavinga, vio la roja tras protestar airadamente.

Ahora su prioridad es llegar en óptimas condiciones al Mundial. El centrocampista ofensivo es la gran esperanza de Turquía, que no se clasificaba desde 2002. Durante las eliminatorias brilló con cuatro asistencias y un gol. En la Copa América, la selección turca debutará ante Australia, luego enfrentará a Paraguay y cerrará el grupo frente a Estados Unidos.