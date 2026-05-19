¿Se queda o se va? Pep Guardiola evita hablar de su futuro en el Manchester City pese a los rumores de salida, pero admite que debe tomar una «decisión» tras quedarse sin el título de la Premier League

Guardiola, en declaraciones a Sky Sports, respondió a los rumores sobre su futuro tras el 1-1 del Manchester City contra el Bournemouth, resultado que acabó con las opciones de título del equipo. El empate dejó al City con 78 puntos, por lo que el Arsenal, con 82, se aseguró el título antes de la última jornada. El técnico de 55 años, con seis ligas en su palmarés, aclaró su situación contractual. «Tengo un año más de contrato. Aún debo hablar con el presidente, los jugadores y el cuerpo técnico. Ahora solo pienso en llevar al equipo lo más alto posible y eso es lo que hemos hecho», explicó.