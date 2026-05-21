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¿Se queda o se va? Danny Rohl está en el ojo de las especulaciones: se rumorea que el Rangers podría seguir los pasos del Celtic y buscar un nuevo entrenador
Cambios en los banquillos del Old Firm
El parón veraniego promete muchos fichajes y salidas en el Rangers. La plantilla, tercera en la Premiership 2025-26 a 10 puntos del rival local, necesita cambios.
El Celtic, que ha tenido a Martin O’Neill como técnico interino en dos ocasiones este curso, busca entrenador permanente.
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¿Está Rohl a salvo en el Rangers o se planteará un cambio?
¿Podría el Rangers repetir la fórmula, pese a que en octubre fichó al exentrenador del Sheffield Wednesday, Rohl, tras el desastroso paso de 17 partidos de Russell Martin?
Al preguntárselo a Hutton, exdefensa de los Gers —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con casino zonder cruks— respondió: «El Celtic, por supuesto, al 100 %. Necesitan a alguien ya, porque allí se está reconstruyendo. Cuanto antes contraten al técnico, antes podrán fichar a los jugadores que busca, de acuerdo con su filosofía y plan de futuro.
«Creo que el Rangers mantendrá a Danny Rohl. El presidente, Andrew Cavenagh, ya declaró que es el hombre para el futuro y estoy de acuerdo.
«Honestamente, heredó un desastre tras Russell Martin. Sacó todo lo posible del plantel, pero no alcanzó. Falta la mentalidad para cruzar la línea de meta.
«Lo bueno es que en enero fichó líderes y experiencia, y eso impulsó al equipo. Si mantiene esa visión, será positivo para el mercado de verano.
Por eso, sin duda, creo que merece iniciar la temporada con el mercado abierto, hacer una pretemporada completa y partir de ahí. Confío en él».
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Se prevé que McInnes dirija la nueva campaña por el título del Hearts
El Rangers podría mantener a Rohl, pues el candidato más probable, el exjugador Derek McInnes, no estará disponible a corto plazo.
Al preguntarle si el técnico de 54 años buscará el título con el Hearts tras la decepción de la última jornada, Hutton respondió: «Sí, por supuesto. Ha sido una temporada increíble.
Tony Bloom llegó con un plan de diez años para romper el duopolio del Old Firm y casi lo logró en el primero. Con la ayuda de Jamestown Analytics, ficharon muy bien: trajeron jugadores de ligas poco conocidas y varios se llevaron el premio al Jugador del Año.
Ahora se esperan más logros y mejores resultados. Es una gran temporada para Derek McInnes, que querrá clasificar a la Liga de Campeones».
Rohl tiene contrato con el Ibrox hasta 2028
Rohl tiene contrato hasta 2028, así que merece tiempo para dejar su huella en el Rangers y recuperar el dominio en Glasgow.
Aun así, el técnico de 37 años sabe que está bajo el foco más intenso y una presión constante, por lo que deberá mostrar mejoras visibles en la temporada 2026-27 para evitar nuevas críticas.