El Real Madrid ha llevado a buen puerto las negociaciones para asegurarse de que Bellingham siga siendo una pieza fundamental del club durante casi otra década. El internacional inglés, que se ha convertido rápidamente en una de las figuras más influyentes del vestuario, ha alcanzado un acuerdo total para prolongar su estancia en la capital española hasta el 30 de junio de 2031.

La directiva del Bernabéu ha trabajado discretamente para cerrar el acuerdo. Las conversaciones comenzaron en la recta final de la temporada pasada y nunca hubo dudas importantes sobre el desenlace, ya que el jugador ha expresado su plena satisfacción tanto con su vida profesional en el club como con su vida personal en Madrid.

El impacto de Bellingham ha sido tan profundo que el club consideró necesario actuar pronto y con decisión, según informa Marca. El centrocampista ha demostrado una capacidad poco común para sacar adelante a sus compañeros en los momentos difíciles y una madurez muy superior a la que corresponde a su edad. Este nuevo contrato no solo recompensa sus actuaciones pasadas, sino que también deja claras las intenciones del club de cara al futuro: el jugador de 23 años será el pilar en torno al cual se construirá el equipo durante las próximas temporadas.