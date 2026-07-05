Se queda en el banquillo... La división en la selección portuguesa sorprende a Ronaldo ante España

Cristiano Ronaldo sigue siendo la figura más destacada de Portugal, pero también se ha convertido en el principal motivo de polémica antes del decisivo partido contra España este lunes en los octavos de final del Mundial.

Según el diario «Marca», la opinión pública lusa está dividida sobre su presencia en el once contra España.

El exguardameta portugués Beto lo defendió: las críticas no tienen sentido, pues el delantero aún puede marcar la diferencia.

«No entiendo esta polémica», afirmó Beto. «Portugal debe entender que Cristiano ya no es el mismo de antes, pero sigue siendo letal en el área».

Pinto cree que Portugal aún no se ha adaptado a la nueva versión del jugador.

Y añadió: «Ahora es un delantero puro dentro del área, un jugador que necesita centros y balones al área. Y cuando le llegan las ocasiones, sigue siendo decisivo».

Incluso añadió que, de estar en el bando español, preferiría que no jugara.

«Si fuera español, tampoco querría que jugara Cristiano. Cuando está en el área, puede pasar cualquier cosa. Además, atrae a dos o tres defensas y abre espacios para sus compañeros», afirmó.

Comparó la situación con Argentina y Messi: «Argentina supo jugar para Messi; Portugal debe hacer lo mismo con Cristiano».