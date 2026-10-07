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¿Se puede comparar a Bruno Fernandes con Paul Scholes? La afirmación de «otro nivel» de un excentrocampista del Manchester United que jugó junto al ganador de 11 títulos de la Premier League
Supera el récord de Scholes, ganador del triplete, en el Manchester United
Después de debutar con el primer equipo en 1993, tras progresar en las categorías inferiores junto a jugadores como David Beckham y Gary Neville, Scholes pasaría toda su carrera en el llamado «Teatro de los Sueños».
Disputó 718 partidos a las órdenes del icónico técnico escocés Sir Alex Ferguson, ayudando al United a establecer su dominio nacional y conquistando también un par de títulos de la Liga de Campeones, incluido uno en la histórica campaña del triplete de 1998-99.
Scholes marcó 155 goles con el Manchester United, labrándose una reputación por llegar desde atrás al área y sorprender a los rivales. Su variedad en el pase y su rapidez de pies también hicieron que generara varias ocasiones para el agradecido equipo.
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Fernandes ha reescrito los libros de historia
En la actualidad, Fernandes se ha acostumbrado a marcar las mismas casillas. La pasada temporada reescribió los libros de récords de la Premier League al firmar 21 asistencias en una sola campaña en la máxima categoría.
Solo no ha alcanzado las dobles cifras en cuanto a goles marcados en todas las competiciones en una de sus temporadas en Mánchester, que fue la pasada, y ha llegado a 111 en total en 334 partidos. El internacional portugués ha sido cinco veces Jugador del Año del United y fue nombrado Jugador del Año de la PFA en 2025-26.
El enigmático jugador de 32 años se ha convertido en un líder inspirador, con el brazalete de capitán, y se espera que firme un nuevo contrato en algún momento en un futuro no muy lejano, dada su evidente importancia para la causa colectiva.
¿Está Fernandes a un nivel similar al de Scholes?
Aunque no hay ninguna duda sobre su talento y su capacidad para influir en los partidos con su club y su selección, ¿ha alcanzado una dimensión similar a la que en su día tuvo el exinternacional inglés Scholes?
Cuando le plantearon esa pregunta a Anderson, que ocupó la misma sala de máquinas que Scholes, el brasileño, que hablaba en asociación con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Creo que Bruno Fernandes es increíble, tiene cualidades increíbles, un jugador increíble. Es un jugador top en esta época, pero creo que Scholes está a otro nivel. Está en un nivel completamente diferente.
«Creo que Scholes está cerca de los mejores centrocampistas del planeta. Pienso en Xavi, [Andres] Iniesta. A Bruno lo sitúo más cerca de [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, así como de [Claude] Makelele. [Michael] Essien, para mí, y [Toni] Kroos.
«Creo que ambos están en posiciones diferentes. Creo que Scholes, cuando arranca, empieza un poco por el medio, retrocede un poco, juega en defensa y en ataque al mismo tiempo. Y Bruno Fernandes, creo que Fernandes es más centro del campo y ataque, como la misma posición en la que jugaba [Wayne] Rooney. Creo que Bruno Fernandes es un poco así. Creo que los dos son completamente diferentes, pero Scholes es Scholes. Scholes es de otro planeta.
«Jugué con él durante ocho años. Lo de Scholes no es solo en el campo, también en los entrenamientos. A veces me cabreaba cuando yo hacía todo el partido, corría por todas partes, el balón le llegaba a Scholes durante 10 minutos y marcaba. ¡Eso siempre me ponía triste, enfadado! Yo corría por todas partes, Scholes llegaba a mi posición y marcaba. Ese es Scholes. Es el mismo tipo en los entrenamientos. Un jugador increíble, una persona increíble.»
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13 años desde que el Manchester United ganó el título de la Premier League
Scholes colgó las botas, por segunda y última vez, en 2013, cuando siguió a Ferguson hacia la retirada. Desde entonces, el United nunca ha vuelto a ser el mismo, con una sequía de 13 años en la lucha por el título de la Premier League.
Fernandes es uno de los encargados de la tarea de devolver al Manchester United a lo más alto. Ha hecho todo lo posible por ayudar a esa causa, cargando en ocasiones casi en solitario con el club, pero está por ver si se unirá a algunos nombres ilustres en la lista estelar de campeones de Inglaterra.
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