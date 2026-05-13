El detonante fue una entrevista con DAZN que Hoeneß concedió un día antes del gran partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Con su habitual estilo directo, este hombre de 74 años dejó clara su postura, lo que minó gravemente la estima de Laimer y podría llevar a un punto muerto las actuales negociaciones sobre el contrato.
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¿Se producirá ahora la ruptura? Al parecer, Konrad Laimer se habría sentido molesto por una entrevista concedida por un directivo del FC Bayern
Al parecer, esto ha provocado un gran malestar por parte del internacional austriaco.
Hoeneß fue claro ante las cámaras: hay un límite financiero en la renovación, cuyo contrato actual vence en 2027. El presidente elogió al incansable austriaco, pero matizó: «Konny es un jugador que aprecio mucho. Es muy importante para el equipo y para la imagen del club. Trabaja muchísimo, pero no es Maradona».
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Hoeneß sobre Laimer: «Simplemente no es un Harry Kane»
Hoeneß comparó a Laimer con Harry Kane para justificar la estructura salarial: «No es, sencillamente, un Harry Kane».
Esta humillación pública parece calculada: la directiva del Bayern quiere sentar un precedente tras los costosos contratos de Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Alphonso Davies. El mensaje es claro: el FC Bayern ya no aceptará todas las exigencias para retener a sus estrellas.
FC Bayern: ¿20 millones de euros como nuevo umbral de interés?
Entre bastidores, la brecha es mayor de lo pensado. Sky informó que Laimer pedía 15 millones de euros anuales (antes eran unos diez millones con primas), pero ahora surgen cifras aún mayores.
Según el informe, esa cifra ya no basta para Laimer: con bonificaciones y prima de fichaje, pide un paquete de 20 millones, salario reservado a las grandes estrellas.
Hoeneß aclaró: «Muy pocos clubes en Europa pueden ofrecerle lo que gana actualmente. No sé qué le han ofrecido concretamente Max y Christoph, pero seguro que no ha sido lo que sus asesores exigieron al principio».
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Laimer: de simple suplente a pieza indispensable
En lo deportivo, Laimer, dirigido por Vincent Kompany, brilla sin discusión. Llegó en verano de 2023, gratis desde Leipzig, como recambio para el centro del campo, y se convirtió en un defensa polivalente e indispensable. Ya sea de lateral derecho o izquierdo, su despliegue y intensidad impresionan.
Sin embargo, en la Säbener Straße, su valor deportivo choca con la realidad económica. Las negociaciones están estancadas y un acuerdo parece cada vez más lejano.
La temporada 2025/26 de Konrad Laimer en cifras
Juegos 45 Minutos jugados 3162 Goles 3 Asistencias 13