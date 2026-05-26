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¡Se prevé una cifra récord! Elliot Anderson superará los 105 millones de libras de Declan Rice como jugador británico más caro, mientras se revelan los protagonistas de la pugna por su fichaje entre el Manchester City y el Manchester United
El City lidera la pugna por la estrella del Forest
El Manchester City lidera la carrera por fichar a Anderson, centrocampista del Nottingham Forest que prefiere recalar en el Etihad Stadium antes que en el Manchester United. Según la BBC, crecen las expectativas de que el jugador de 23 años deje el City Ground este verano. El United no quiere pagar de más ni alargar las negociaciones. Aún no hay acuerdo entre los clubes, pues difieren en la valoración del jugador. Anderson, con contrato hasta 2029, ha disputado 50 partidos esta temporada, sumando 4.168 minutos y cuatro goles. Tras el 1-1 ante el Bournemouth, recibió una ovación de pie.
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Rompiendo el récord de traspasos británico
El traspaso podría batir el récord británico y superar los 105 millones de libras que el Arsenal pagó al West Ham por Rice. En el Forest dan por hecho que, si este verano se vende a algún jugador importante, será el joven centrocampista. Una buena actuación en el Mundial con Inglaterra reforzaría aún más su posición en la negociación. Mientras tanto, Rice ha justificado su valor: ha jugado 54 partidos y marcado cinco goles, ayudando al Arsenal a ganar la Premier esta temporada y a llegar a la final de la Liga de Campeones contra el París el 30 de mayo. Es la prueba de que pagar cifras astronómicas por talentos de la cantera puede reportar el éxito definitivo.
La postura del director sobre las rebajas de verano
El entrenador del Forest, Vitor Pereira, admitió que Anderson y Morgan Gibbs-White se merecen «lo mejor del mundo». Prefiere retener a ambos, pero el centrocampista podría marcharse, especialmente al no haber competiciones europeas tras quedar 16.º en la Premier League. Pereira declaró: «Si queremos competir, debemos retener a los mejores. Si cada temporada cambiamos, es difícil ser constantes y construir algo sólido. No controlamos el mercado, pero el club y yo coincidimos: queremos conservar a la mayoría e influir en el mercado».
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¿Qué le depara el futuro a Anderson?
A medida que avancen las negociaciones, el Manchester City buscará cerrar su fichaje y reducir la diferencia en el precio. Anderson debe mantener su nivel de juego de cara al Mundial, lo que podría hacer que su valor aumente aún más. Se desconoce si el Manchester United volverá a la carga, pero parece inevitable que en los próximos meses el Nottingham Forest venda al jugador por una cifra récord.