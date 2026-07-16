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President Trump Addresses Pennsylvania Defense And Innovation SummitGetty Images News

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¿Se posicionará en contra de España por Palestina?… La Casa Blanca da a conocer la postura de Trump respecto a la final

España vs Argentina
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A la espera de la reacción del público ante el presidente estadounidense

La Casa Blanca ha anunciado que el presidente Donald Trump no asistirá a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

La final, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, se jugará el domingo por la tarde en el estadio MetLife de Nueva York.

España se clasificó al vencer a Francia, mientras que Argentina remontó ayer un gol en contra y ganó 2-1 con un cabezazo de Lautaro Martínez en el 90+2.

  • ¿Animará Trump a España o a Argentina?

    Caroline Levitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final del Mundial de fútbol de 2026 entre España y Argentina.

    Según el comunicado que Levitt ha facilitado hoy a los medios, la Administración considera este torneo «el más visto, seguro y exitoso» de la historia del país.

    Fuentes de Washington explicaron al diario argentino «La Nación» que la visita busca mostrar la capacidad del país para organizar eventos globales y reforzar su imagen como anfitrión.

    La portavoz añadió que el presidente aún no ha dicho si apoyará a España o a Argentina, tras criticar al Gobierno español por su postura sobre la guerra de Gaza.

    Sin embargo, podría emitir una declaración antes del partido, lo que incrementa la expectación sobre su postura en un evento de gran repercusión mundial.

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  • A Trump le espera una escena de abucheos

    Antes de la final, Trump asistirá a una recepción de la FIFA en la Torre Trump de Nueva York, presidida por el titular del organismo, Gianni Infantino.

    Infantino ya había anunciado que el presidente estadounidense asistiría al partido y entregaría el trofeo al campeón, como hizo en la edición inaugural de la Copa Mundial de Clubes 2025, celebrada en Estados Unidos.

    En aquella ocasión, Trump permaneció en el estrado tras la coronación del Chelsea, sorprendiendo a los jugadores liderados por Reece James.

    Su presencia suele dividir al público: en las finales de la NBA de 2026 fue abucheado al aparecer en la pantalla.

    En la final de la Copa Mundial de Clubes 2025 ocurrió algo similar: fue abucheado a su entrada y durante la ceremonia, aunque esta vez también hubo algunos aplausos.

    También generó polémica su encuentro con el Inter de Miami en la Casa Blanca tras ganar la MLS, acto en el que participó Lionel Messi y que desató un intenso debate político y mediático.

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  • Una organización espectacular sin precedentes

    La final del Mundial 2026 ofrecerá un espectáculo sin precedentes. Por primera vez, el descanso incluirá un espectáculo al estilo de la «Super Bowl» con Shakira, Justin Bieber y Coldplay. La ceremonia de clausura empezará 90 minutos antes del partido y sumará otras estrellas internacionales.

    En el ámbito institucional, se espera la presencia del rey Felipe VI, que viajará con la reina Letizia y sus dos hijas para apoyar a la selección española.

    No se ha confirmado la presencia del presidente español Pedro Sánchez, y fuentes oficiales argentinas descartan la de Javier Milei.

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